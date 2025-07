Szaleńczy rajd zakończony śmiercią. Bułgar pod wpływem narkotyków spowodował śmiertelny wypadek

Prokuratura w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu Bułgarowi, który w listopadzie 2024 roku doprowadził do śmiertelnego wypadku drogowego w Skaryszewie (województwo mazowieckie). W wyniku wypadku zginął 15-letni pasażer pojazdu, kolega kierowcy. Jak ustalili śledczy, 18-letni kierowca był pod wpływem narkotyków i nie posiadał prawa jazdy. Co grozi sprawcy tragedii? Jakie okoliczności doprowadziły do tego dramatycznego zdarzenia? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

i Autor: BŹ