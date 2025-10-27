Szczątki co najmniej 18 osób na terenie jednostki wojskowej w Rembertowie. Wiadomo, kim mogą być ofiary
W Rembertowie, na terenie Jednostki Wojskowej JW 4226, zakończył się kolejny etap prac poszukiwawczych prowadzonych przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Celem badań było odnalezienie miejsc pochówku więźniów zmarłych w obozie NKWD nr 10 oraz zamordowanych w trakcie i po akcji wyzwoleńczej przeprowadzonej w maju 1945 roku przez oddział AK.
„Tegoroczne działania Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN miały na celu odnalezienie miejsc pochówku więźniów zarówno zmarłych w obozie jak i zamordowanych w trakcie oraz po akcji wyzwoleńczej przeprowadzonej w nocy z 20 na 21 maja 1945 r.” – informuje IPN.
Obóz Stacjonarny NKWD nr 10 funkcjonował w latach 1944-1945. Umieszczano w nim osoby aresztowane w Warszawie i województwie warszawskim, ale również osadzonych z województw łódzkiego i poznańskiego. Szacuje się, że od 50 do 75 procent osadzonych stanowili Polacy, głównie działacze niepodległościowi. Pozostałą grupę stanowili jeńcy radzieccy, volksdeutsche oraz osoby uznane za pochodzenia niemieckiego.
Makabryczne odkrycie w Rembertowie: Szczątki ofiar przekazane do badań
Prace poszukiwawcze prowadzono na terenie leśnym, poza historycznymi granicami obozu. Przebadano pięć dawnych okopów wojskowych o łącznej powierzchni ponad 7 tys. mkw. Miejsca te wytypowano na podstawie zdjęć lotniczych oraz zeznań świadków zawartych w aktach postępowania karnego dotyczącego zbrodni popełnionych w obozie NKWD w Rembertowie.
„W wyniku badań archeologicznych ujawniono szczątki co najmniej 18 osób. Zostały one przekazane do dalszych badań antropologicznych i genetycznych” – podaje IPN.
Odnalezione szczątki zostały przekazane do dalszych badań antropologicznych i genetycznych, które mają pomóc w identyfikacji ofiar i ustaleniu przyczyn ich śmierci. Prace poszukiwawcze prowadzone są pod nadzorem prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie. IPN planuje kontynuację badań w Rembertowie w kolejnych latach.