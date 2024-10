Szczątki dwóch osób na budowie S7 pod Płońskiem

Budowa S7 pod Płońskiem została chwilowo wstrzymana, po tym jak znaleziono tam szczątki dwóch osób. Jak powiedziała "Super Expressowi" Kinga Drężek-Zmysłowska, rzeczniczka policji w Płońsku, do odkrycia doszło w poniedziałek, 21 października, w godzinach popołudniowych, na wysokości miejscowości Niepiekła. Na miejsce wezwano policję i prokuraturę, która wszczęła w tej sprawie śledztwo.

- Szczątki ludzkie znaleziono w jednym z wykopów, a na miejscu zdarzenia ustaliliśmy, że prawdopodobnie należą do dwóch osób. Prowadziliśmy tam czynności, które były też kontynuowane we wtorek. Brała w nich udział grupa operacyjno-dochodzeniowa, technicy kryminalistyki, archeolog, a do tego wspierała nas straż pożarna - dodaje Drężek-Zmysłowska.

Szczątki należą do niemieckich żołnierzy?

Szczątki zostały zabezpieczone do dalszych badań. Jak informuje Mateusz Chłystun z RMF FM, mogły one należeć do dwóch niemieckich żołnierzy, prawdopodobnie w wieku ok. 20 lat, zwłaszcza że znaleziono również jeden z nieśmiertelników. Świadek odkrycia zeznał, że będąc młodym chłopakiem, widział przeprowadzoną w tym samym miejscu egzekucję.

Prokuratura w Płońsku poinformowała o znalezieniu szczątków Instytut Pamięci Narodowej i jedną z organizacji zajmujących się upamiętnianiem żołnierzy, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Nie wiadomo jeszcze, czy zostaną oni pochowani w Polsce, czy w swoim kraju.