i Autor: Marek Zieliński/SUPER EXPRESS

Będzie niebezpiecznie

Szklanka na ulicach i chodnikach. IMGW znów ostrzega przed gołoledzią. Żółty alert dla Warszawy

alig 20:36 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Na ulicach Warszawy znów zrobi się niebezpiecznie. Synoptycy prognozują marznące opady deszczu, które mogą doprowadzić do powstania gołoledzi. Nawet najcieńsza warstwa lodu na jezdni czy chodniku może doprowadzić do tragicznych w skutkach wypadków. IMGW wysyła ostrzeżenia. Jest żółty alert dla Warszawy. Co to znaczy?