Szła środkiem jezdni! Autobus huknął w 34-letnią Ukrainkę

Kępin koło Grójca. Kierowca autobusu wjechał w 34-letnią kobietę

We wtorek 27 grudnia, w malutkiej miejscowości koło Grójca doszło do tragicznego wypadku. Kierowca autobusu potrącił idącą środkiem jezdni kobietę. Do wypadku doszło kilka minut po godzinie 5 ranem. Na miejscu bardzo szybko pojawiła się karetka pogotowia, straż pożarna oraz policja. Wszyscy zastanawiali się, w jaki sposób doszło do tej zdarzenia! Co na środku drogi robiła 34-latka?

– Według wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów, kierujący autobusem mieszkaniec powiatu kozienickiego, trzeźwy, potrącił idącą nieprawidłową stroną jezdni 34-letnią kobietę pochodzenia ukraińskiego. Jak wynika z uszkodzeń na pojeździe i relacji kierowcy, poszkodowana szła praktycznie środkiem jezdni – przekazywał oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Mężczyzna w ostatnim momencie zaczął hamować. Dzięki temu najprawdopodobniej udało się ocalić życie kobiety.

Poszkodowana 34-letnia obywatelka Ukrainy została przetransportowana do szpitala. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci będą starali się wyjaśnić dlaczego kobieta spacerowała środkiem jezdni.