Szokujące nagranie podbija internet. „Widać, że świetnie się bawi”

Nagranie z wesela podbija internet. Ksiądz jako król parkietu

„Ksiądz z osiedla” to jeden z popularniejszych kapłanów udzielających się w sieci. Jego konto na Tik Toku zebrało już ponad 110 tysięcy obserwujących, a filmy, które udostępnił, mają ponad 2,5 miliona polubień. Rafał Główczyński, bo to o nim mówimy, swoją popularność zawdzięcza niecodziennemu podejściu do wiary. Pokazuje ją od zabawnej strony. Strony, o której raczej nikt na co dzień nie mówi głośno.

Jego najchętniej oglądanym filmem jest ten, w którym opisuje „rodzaje przyklęknięć w kościele”. Tylko ten jeden materiał zebrał nieco ponad 3,5 miliona wyświetleń.

W ostatnim czasie ksiądz Główczyński zaskoczył po raz kolejny. Na jego profilu pojawiło się nagranie z wesela, w którym uczestniczył. Kapłan został zaproszony na zabawę Katarzyny i Adama. Podczas krótkiego, kilkunastosekundowego nagrania widać księdza Rafała skaczącego po parkiecie. Obok niego świetnie bawią się inni goście weselni.

– Widać, że świetnie się bawi – pisze Tosia.

– Brawo dla księdza, to nic złego fajnie się bawić razem. Widać, że ksiądz lubi taniec – dodaje Małgorzata.

– Szczęść Boże, super ksiądz tańczy na weselu, brawo – zauważa Bogusia.

Pod materiałem wideo pojawiły się również negatywne zdania na temat zachowania kapłana. – W obecnych czasach ksiądz musi robić z siebie wariata, żeby być akceptowany. Sądzę, że w ten sposób szacunku się nie zdobędzie – zauważyła Marzena.