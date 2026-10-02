Tajemnicza śmierć na Ochocie. Przechodzień znalazł zmasakrowane ciało 31-latka

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-10-02 11:32

Dramatyczne odkrycie w Parku Pięciu Sióstr na warszawskiej Ochocie. W piątek rano przypadkowy przechodzień zauważył w zaroślach ciało mężczyzny ze zmasakrowaną twarzą. Policjanci ustalili, że zmarły był obywatelem Indii. Teraz pod nadzorem prokuratora wyjaśniają, co wydarzyło się w pobliżu Dworca Zachodniego i skąd pochodziły obrażenia mężczyzny.

Ciało znalazł przechodzień

Zgłoszenie wpłynęło do służb w piątek około godz. 7. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Ciało znajdowało się w zaroślach na terenie Parku Pięciu Sióstr, niedaleko przystanku autobusowego i naprzeciwko Dworca Zachodniego, po stronie Alej Jerozolimskich. Po przyjeździe służb stwierdzono, że mężczyzna nie żyje.

Zwłoki jako pierwszy zauważył mieszkaniec przechodzący przez park. Jak relacjonował, ciało miało widoczne obrażenia twarzy, a w jego pobliżu leżały porozrzucane przedmioty. Mężczyzna nie dotykał ciała ani przedmiotów znajdujących się obok. Natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy 112 i poinformował operatora o swoim odkryciu.

Przeczytaj takźe: Po "wywaleniu się" na hulajnodze miał dość czekania na SOR. Bił pielęgniarkę, groził i wywołał fałszywy alarm bombowy

- Miał widoczne obrażenia, zmasakrowaną twarz. Wokół niego były porozrzucane różne przedmioty - relacjonował świadek w rozmowie z dziennikarzami serwisu tvn24.pl, który poprosił o zachowanie anonimowości.

Zmarły był obywatelem Indii

Funkcjonariuszom udało się ustalić tożsamość mężczyzny. Był nim 31-letni obywatel Indii. Nie podano, czy 31-latek mieszkał w Warszawie, jak długo przebywał w Polsce ani co robił w parku przed śmiercią.

Policja nie wyklucza żadnego scenariusza. Teren wokół miejsca odnalezienia ciała został odgrodzony policyjną taśmą. Na miejscu pracują funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technicy kryminalistyki.

Policjanci zabezpieczali cenne przedmioty znajdujące się przy zmarłym, wykonywali fotografie i szukali śladów mogących wskazywać, co wydarzyło się przed jego śmiercią. Czynności prowadzono z udziałem prokuratora.

Funkcjonariusze potwierdzają obrażenia twarzy, ale ich przyczyna pozostaje nieznana. Mogły powstać podczas upadku, wypadku, bójki albo w innych okolicznościach. Na obecnym etapie żadna z tych możliwości nie została oficjalnie potwierdzona.

Przeczytaj takźe: Tragedia pod Warszawą. Volkswagenem wbił się w pieszego

Decyzją prokuratora zabezpieczono ciało obcokrajowca do sekcji zwłok. Jej wyniki pozwolą odpowiedzieć na bezpośrednią przyczynę śmierci 31-latka.

Zaorał asfalt zabrali mu traktor
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

POLICJA
OCHOTA
WARSZAWA