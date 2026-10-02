Tajemnicza śmierć na Ochocie. Przechodzień znalazł zmasakrowane ciało 31-latka

Ciało znalazł przechodzień

Zgłoszenie wpłynęło do służb w piątek około godz. 7. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Ciało znajdowało się w zaroślach na terenie Parku Pięciu Sióstr, niedaleko przystanku autobusowego i naprzeciwko Dworca Zachodniego, po stronie Alej Jerozolimskich. Po przyjeździe służb stwierdzono, że mężczyzna nie żyje.

Zwłoki jako pierwszy zauważył mieszkaniec przechodzący przez park. Jak relacjonował, ciało miało widoczne obrażenia twarzy, a w jego pobliżu leżały porozrzucane przedmioty. Mężczyzna nie dotykał ciała ani przedmiotów znajdujących się obok. Natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy 112 i poinformował operatora o swoim odkryciu.

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- Miał widoczne obrażenia, zmasakrowaną twarz. Wokół niego były porozrzucane różne przedmioty - relacjonował świadek w rozmowie z dziennikarzami serwisu tvn24.pl, który poprosił o zachowanie anonimowości.

Zmarły był obywatelem Indii

Funkcjonariuszom udało się ustalić tożsamość mężczyzny. Był nim 31-letni obywatel Indii. Nie podano, czy 31-latek mieszkał w Warszawie, jak długo przebywał w Polsce ani co robił w parku przed śmiercią.

Policja nie wyklucza żadnego scenariusza. Teren wokół miejsca odnalezienia ciała został odgrodzony policyjną taśmą. Na miejscu pracują funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technicy kryminalistyki.

Policjanci zabezpieczali cenne przedmioty znajdujące się przy zmarłym, wykonywali fotografie i szukali śladów mogących wskazywać, co wydarzyło się przed jego śmiercią. Czynności prowadzono z udziałem prokuratora.

Funkcjonariusze potwierdzają obrażenia twarzy, ale ich przyczyna pozostaje nieznana. Mogły powstać podczas upadku, wypadku, bójki albo w innych okolicznościach. Na obecnym etapie żadna z tych możliwości nie została oficjalnie potwierdzona.

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Decyzją prokuratora zabezpieczono ciało obcokrajowca do sekcji zwłok. Jej wyniki pozwolą odpowiedzieć na bezpośrednią przyczynę śmierci 31-latka.