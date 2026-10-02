Setki punktów szkoleniowych na Mazowszu. Mieszkańcy dowiedzą się, co robić podczas ataku z powietrza

W całym regionie udostępnionych zostanie ponad 300 dedykowanych miejsc szkoleniowych dla mieszkańców Mazowsza.

Szkolący się poznają zasady odczytywania sygnałów alarmowych oraz prawidłowego reagowania na komunikaty ze strony Alertu RCB.

Przedstawiciele straży pożarnej zademonstrują, w jakich miejscach należy szukać schronienia oraz jak zachować zimną krew w trakcie trwania alarmu, zarówno przebywając w budynku, jak i na otwartej przestrzeni.

Jak się zachować, gdy zawyją syreny?

Nadchodzące szkolenie to inicjatywa wchodząca w skład programu Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, która kładzie duży nacisk na przekazywanie praktycznej wiedzy. Osoby biorące udział w wydarzeniu zyskają szansę na weryfikację swoich umiejętności w zakresie właściwego postępowania w momencie uruchomienia sygnałów ostrzegawczych, a także dowiedzą się, gdzie szukać potwierdzonych wiadomości. Warto zaznaczyć, że w przeszłości Akademia OLiOC organizowała już podobne przedsięwzięcia edukacyjne.

Edukatorzy obecni w punktach treningowych wytłumaczą również, w jaki sposób poprawnie interpretować napływające informacje o zagrożeniu i jakie kroki podjąć po otrzymaniu Alertu RCB. Istotnym punktem programu będzie także nauka właściwego doboru miejsc gwarantujących bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych.

Gdzie szukać bezpiecznego miejsca w budynku i na otwartej przestrzeni?

Szkoleniowcy szczegółowo opowiedzą o optymalnych rozwiązaniach w sytuacji, gdy sygnał o niebezpieczeństwie dotrze do nas w chwili przebywania w zamkniętych pomieszczeniach. Ponadto zaprezentowane zostaną wytyczne dotyczące odpowiedniego postępowania, w przypadku, gdy syreny alarmowe zaskoczą nas na otwartym terenie.

Kolejnym elementem wydarzenia będzie zapoznanie uczestników z działaniem aplikacji „Gdzie się ukryć”, która pozwala na wcześniejsze zlokalizowanie odpowiednich miejsc do schronienia się przed zagrożeniem.

Lista lokalizacji treningowych na Mazowszu

Specjalne strefy szkoleniowe zostaną ulokowane głównie na terenach należących do Państwowej Straży Pożarnej oraz w siedzibach jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zasięg wydarzenia obejmuje całe województwo, począwszy od stolicy i okolicznych powiatów, na Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce czy Ciechanowie kończąc.

Na terenie samej Warszawy wyznaczono 18 takich punktów, podczas gdy w Płocku i okolicznym powiecie będzie ich 19, a w rejonie ostrołęckim zaplanowano 15 lokalizacji. W wybranych obszarach, takich jak powiaty garwoliński, miński, węgrowski czy wołomiński, przygotowano równo po 14 miejsc spotkań.

Dokładne adresy wszystkich wyznaczonych punktów zostały udostępnione dla zainteresowanych na oficjalnej witrynie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rząd rozbudowuje krajowe struktury ostrzegawcze

Zorganizowane treningi wpisują się w szerszy kontekst aktywności rządu na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad ulepszeniem sieci powiadamiania o niebezpieczeństwach oraz tworzy ogólnopolską bazę miejsc schronienia. Co więcej, do końca 2026 roku zakłada się wdrożenie systemu Cell Broadcast, którego zadaniem będzie błyskawiczne przekazywanie alertów prosto na telefony komórkowe użytkowników.