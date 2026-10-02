Kierowcy i pasażerowie na warszawskiej Pradze-Południe muszą przygotować się na duże zmiany, bo jedna z ulic będzie jednokierunkowa

Prace dewelopera na Żupniczej i Bliskiej

Drogowcy na zlecenie prywatnego inwestora rozpoczną kolejny ważny etap robót już w poniedziałek, 5 października o godzinie 10:00. Tym razem ekipy zajmą fragment ulicy Żupniczej między skrzyżowaniem z ulicą Bliską a stacją transformatorową pod numerem 8. Prace będą prowadzone etapami, a wykonawca będzie zajmował raz jedną, a raz drugą stronę jezdni.

W ramach zaplanowanej inwestycji ulica zyska zupełnie nową nawierzchnię. Deweloper wymieni również zniszczone krawężniki oraz wyremontuje okoliczne chodniki, co znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo pieszych w tej części miasta. Utrudnienia w tym rejonie mogą potrwać do końca listopada.

Ruch tylko w jednym kierunku i wyznaczone objazdy

Największą zmianą dla kierowców będzie wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Przez cały czas trwania prac przejazd ulicą Żupniczą będzie możliwy wyłącznie w kierunku ulicy Chodakowskiej. Drogowcy będą sukcesywnie przesuwać się z pracami, co wymusi odpowiednie manewry.

Warto dokładnie zaplanować trasę, ponieważ jazda w przeciwnym kierunku będzie niemożliwa. Dla ułatwienia przygotowano następujące rozwiązania:

Objazd dla przeciwnego kierunku ruchu został wyznaczony ulicami Mińską, Grochowską, Lubelską oraz Bliską.

został wyznaczony ulicami Mińską, Grochowską, Lubelską oraz Bliską. Na początku prac zamknięta zostanie połowa jezdni ulicy Żupniczej przy samym skrzyżowaniu z ulicą Bliską.

W kolejnych krokach wykonawca będzie przesuwał się w stronę ulicy Chodakowskiej, a następnie przeniesie front robót na drugą stronę jezdni.

W czasie robót na skrzyżowaniu z Żupniczą wyjazd z ulicy Bliskiej od strony parkingu będzie możliwy wyłącznie w lewo, w ulicę Joselewicza.

Utrudnienia dla pieszych i zmiany w kursowaniu autobusów

Remont wpłynie również na codzienne podróże pieszych oraz pasażerów komunikacji miejskiej. Podczas odnawiania chodników piesi nie zostaną całkowicie odcięci od przejścia, jednak będą musieli korzystać wyłącznie z jednej, udostępnionej strony ulicy.

Inne trasy czterech linii autobusowych

Zmiany dotkną także pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy linii 102, 123, 173 oraz 202 zmienią swoje stałe trasy w jednym kierunku. Jadąc w stronę Dworca Wschodniego (od strony ulicy Lubelskiej) oraz stacji Metro Stadion Narodowy, pojazdy zostaną skierowane na objazd ulicami Mińską i Grochowską, a następnie powrócą na swoje standardowe trasy.

Szczegółowe i aktualizowane na bieżąco rozkłady jazdy oraz schematy tras można znaleźć na oficjalnej stronie wtp.waw.pl. Kierowcom zaleca się szczególną ostrożność i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie pionowe i poziome, które pojawi się w rejonie prac już na początku przyszłego tygodnia.