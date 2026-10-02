Kierowcy i pasażerowie na warszawskiej Pradze-Południe muszą przygotować się na duże zmiany, bo jedna z ulic będzie jednokierunkowa

Redakcja se.pl
2026-10-02 12:00

Kierowcy poruszający się po warszawskiej Pradze Południe muszą przygotować się na spore zmiany w organizacji ruchu. Prywatny deweloper kończy właśnie prace na ulicy Bliskiej i przenosi ekipy budowlane na ulicę Żupniczą. Od poniedziałku, 5 października, ulica ta stanie się jednokierunkowa, co mocno wpłynie na codzienny dojazd mieszkańców oraz kursowanie warszawskiej komunikacji miejskiej.

Mapa Pragi-Południe z objazdem ulicy Żupniczej przez Mińską i Grochowską. O utrudnieniach w ruchu przeczytasz na SE.
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Prace dewelopera na Żupniczej i Bliskiej

Drogowcy na zlecenie prywatnego inwestora rozpoczną kolejny ważny etap robót już w poniedziałek, 5 października o godzinie 10:00. Tym razem ekipy zajmą fragment ulicy Żupniczej między skrzyżowaniem z ulicą Bliską a stacją transformatorową pod numerem 8. Prace będą prowadzone etapami, a wykonawca będzie zajmował raz jedną, a raz drugą stronę jezdni.

W ramach zaplanowanej inwestycji ulica zyska zupełnie nową nawierzchnię. Deweloper wymieni również zniszczone krawężniki oraz wyremontuje okoliczne chodniki, co znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo pieszych w tej części miasta. Utrudnienia w tym rejonie mogą potrwać do końca listopada.

Ruch tylko w jednym kierunku i wyznaczone objazdy

Największą zmianą dla kierowców będzie wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Przez cały czas trwania prac przejazd ulicą Żupniczą będzie możliwy wyłącznie w kierunku ulicy Chodakowskiej. Drogowcy będą sukcesywnie przesuwać się z pracami, co wymusi odpowiednie manewry.

Warto dokładnie zaplanować trasę, ponieważ jazda w przeciwnym kierunku będzie niemożliwa. Dla ułatwienia przygotowano następujące rozwiązania:

  • Objazd dla przeciwnego kierunku ruchu został wyznaczony ulicami Mińską, Grochowską, Lubelską oraz Bliską.
  • Na początku prac zamknięta zostanie połowa jezdni ulicy Żupniczej przy samym skrzyżowaniu z ulicą Bliską.
  • W kolejnych krokach wykonawca będzie przesuwał się w stronę ulicy Chodakowskiej, a następnie przeniesie front robót na drugą stronę jezdni.
  • W czasie robót na skrzyżowaniu z Żupniczą wyjazd z ulicy Bliskiej od strony parkingu będzie możliwy wyłącznie w lewo, w ulicę Joselewicza.

Utrudnienia dla pieszych i zmiany w kursowaniu autobusów

Remont wpłynie również na codzienne podróże pieszych oraz pasażerów komunikacji miejskiej. Podczas odnawiania chodników piesi nie zostaną całkowicie odcięci od przejścia, jednak będą musieli korzystać wyłącznie z jednej, udostępnionej strony ulicy.

Inne trasy czterech linii autobusowych

Zmiany dotkną także pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy linii 102, 123, 173 oraz 202 zmienią swoje stałe trasy w jednym kierunku. Jadąc w stronę Dworca Wschodniego (od strony ulicy Lubelskiej) oraz stacji Metro Stadion Narodowy, pojazdy zostaną skierowane na objazd ulicami Mińską i Grochowską, a następnie powrócą na swoje standardowe trasy.

Szczegółowe i aktualizowane na bieżąco rozkłady jazdy oraz schematy tras można znaleźć na oficjalnej stronie wtp.waw.pl. Kierowcom zaleca się szczególną ostrożność i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie pionowe i poziome, które pojawi się w rejonie prac już na początku przyszłego tygodnia.

Żupniczą w jedną stronę - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
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