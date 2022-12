Tajemnicze zatrzymanie na S8, kierowca w kajdankach. Co tam się wydarzyło?

Układ niżowy Franciszka nadciąga do Warszawy! Odliczamy godziny do wielkiej odwilży

Warszawa. Tajemnicze zatrzymanie na S8, kierowca w kajdankach

Do zderzenia samochodów doszło w poniedziałkowe popołudnie na bocznej drodze ekspresówki, na wysokości Prymasa Tysiąclecia. Na miejscu prędko zjawili się policjanci i ratownicy medyczni. Ci pierwsi wkroczyli do akcji zatrzymując kierowcę! - Przed godz. 15 doszło do kolizji, nikt nie został poszkodowany. Kierujący passatem został zatrzymany w innej sprawie, na razie nie udzielamy więcej informacji – przekazał lakonicznie Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Dodał, że kierujący byli trzeźwi, więc z pewnością nie to było powodem pilnej akcji.

Jak ustalili obecni na miejscu reporterzy „Super Expressu”, rozbity passat mógł być kradziony. Na oficjalne ustalenia trzeba będzie jednak poczekać.