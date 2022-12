Tajemnicze zatrzymanie na S8 w Warszawie, kierowca w kajdankach. Co tam się wydarzyło?

Śledztwo w sprawie trwało od dobrych kilkunastu miesięcy. Przez ten czas funkcjonariusze ze stolicy i Olsztyna zebrali gigantyczny materiał dowodowy, który pozwolił im na zorganizowanie akcji. We wczesnych godzinach porannych, między 5 a 9 grudnia, policjanci weszli do kilkudziesięciu mieszkań i domów na terenie Warszawy i Otwocka. Zatrzymali 8 osób.

W ręce policji podczas akcji wpadli mężczyźni w wieku od 36 do 55 lat. Pozostałe osoby, które były podejrzane w prowadzonym śledztwie, zostały doprowadzone z aresztu śledczego i zakładu karnego. To kolejnych siedmiu mężczyzn w wieku od 24 do 43 lat.

Jak wynika z ustaleń śledczych, podejrzani mogli wprowadzić do obrotu nawet 390 kilogramów amfetaminy o wartości czarnorynkowej ponad 1 360 000 złotych.

Warszawa. Policjanci zabezpieczyli narkotyki, broń, telefony i lokalizatory GPS

– W trakcie działań policjanci zabezpieczyli w mieszkaniach podejrzanych osób 66 gramów amfetaminy, marihuanę, dwa karabiny, rewolwer, broń krótką, kusze, liczne wagi, telefony komórkowe, zagłuszarkę i dwa lokalizatory GPS. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono 24 tysiące złotych – przekazała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli 37 zarzutów, w tym między innymi: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, udział w obrocie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, handel bronią palną, utrudnianie postepowania karnego poprzez ukrywanie osoby poszukiwanej listem gończym.

11 zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy.