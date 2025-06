Tak kibice bawili się w Chorzowie! Wielkie emocje podczas meczu Polaków

Bartosz G. podejrzany o zabójstwo Mai z Mławy opuścił szpital w Grecji! Co dalej z ekstradycją?

Pożegnanie Grosickiego. Mecz reprezentacji Polski na stadionie w Chorzowie. Tak bawili się kibice!

Piątkowy mecz (6 czerwca) pomiędzy Polską a Mołdawią na Stadionie Śląskim był czymś więcej niż tylko kolejnym towarzyskim spotkaniem. To było wyjątkowe wydarzenie − pełne sportowych emocji i wzruszeń. Kibice wypełnili trybuny i od pierwszego gwizdka nie ustawali w dopingu.

„Grosik”, który przez lata był jednym z najważniejszych ogniw kadry, zakończył swoją przygodę z orłem na piersi właśnie w Chorzowie.

Na stadionie panowała prawdziwa piłkarska fiesta. Flagi, biało-czerwone barwy i głośne „Polska, biało-czerwoni!” − to wszystko możecie zobaczyć na naszych zdjęciach. Znajdźcie siebie lub znajomych wśród uśmiechniętych twarzy fanów! Tak bawili się kibice w Chorzowie – z dumą, pasją i niesamowitą energią.

Reprezentacja Polski pokazała się z dobrej strony, dając nadzieję na kolejne udane spotkania. A Chorzów po raz kolejny udowodnił, że jest piłkarskim sercem Śląska − i całej Polski. Jeśli nie było Cię na stadionie, koniecznie zobacz naszą galerię − oddaje lepiej niż słowa, jak wielkie emocje towarzyszyły temu wieczorowi.

Zobaczcie naszą biało-czerwoną galerię z kibicami na stadionie w Chorzowie:

Reprezentacja Polski w piłce nożnej istnieje od 1921 roku. Wtedy rozegrała swój pierwszy oficjalny mecz, przegrywając 0:1 z Węgrami. Początki były skromne, ale już w latach 30. Polska zaczęła zaznaczać swoją obecność na arenie międzynarodowej. W 1938 roku zadebiutowaliśmy na mistrzostwach świata – w pamiętnym meczu z Brazylią przegraliśmy 5:6 po dogrywce, a hat-trick Ernesta Wilimowskiego przeszedł do historii.

Złote czasy nadeszły w latach 70. i 80. To wtedy Polska stała się piłkarską potęgą. Pod wodzą Kazimierza Górskiego kadra zdobyła złoty medal olimpijski w Monachium w 1972 roku, a dwa lata później zajęła 3. miejsce na mistrzostwach świata w RFN.

Po latach sukcesów przyszła dłuższa przerwa – lata 90. i początek XXI wieku to czas sportowej stagnacji. Dopiero awans na mundial w 2002 roku przywrócił reprezentację na większe turnieje. Prawdziwy renesans nadszedł jednak w drugiej połowie dekady, zwłaszcza pod wodzą Adama Nawałki. Mistrzostwa Europy 2016 we Francji zakończyliśmy w ćwierćfinale, odpadając dopiero po rzutach karnych z Portugalią – to był najlepszy występ Polski w historii Euro.