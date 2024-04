Tak w wyborach samorządowych głosują warszawiacy. Mamy zdjęcia z lokali wyborczych

To najdziwniejsze zabytki w Warszawie. Nieprawdopodobne, co w stolicy jest pod ochroną. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia!

7 kwietnia od godziny 7:00 do 21:00 w całej Polsce trwają wybory samorządowe. Głosują również warszawiacy, którzy wybiorą prezydenta miasta, 51 radnych sejmiku wojewódzkiego, 60 przedstawicieli do Rady Warszawy i 420 przedstawicieli do rad w dzielnicach.

W Warszawie wyborcy otrzymują 4 karty do głosowania. Przy głosowaniu do Rady m.st. Warszawy, rady dzielnicy oraz do sejmiku województwa mazowieckiego każdy wyborca może postawić znak „X” na kratce przy nazwisku kandydata tylko z jednej listy. Podobnie jest w przypadku głosowaniu na prezydenta miasta, tam również wybrać można tylko jednego kandydata.

Kiedy głos oddany w wyborach jest ważny?

Głos za nieważny uznaje się, kiedy w żadnej kratce znajdującej się przy nazwisku kandydata nie zostanie postawiony znak „X” lub, gdy znak „X” zostanie postawiony w kratce z lewej strony obok nazwiska dwóch lub więcej kandydatów. By oddany głos był prawidłowy, w obrębie kratki muszą przeciąć się co najmniej dwie kreski. Rysunki i dopiski nie karcie nie wpływają na ważność głosu, chyba że znajdują się w kratce.

Każdy warszawiak może sprawdzić miejsce swojego głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców lub w wyszukiwarce lokali wyborczych. To narzędzia dostępne na stronie urzędu Warszawy. By ułatwić wyborcom dotarcie do lokali, 7 kwietnia komunikacja miejska w stolicy jest zupełnie darmowa.

Wybory samorządowe 2024. Tak głosują warszawiacy

Mieszkańcy stolicy od rana ruszyli do lokali wyborczych, by oddać głos na swoich kandydatów. Mamy zdjęcia z jednego z punktów na Mokotowie, a także z innych miejsc w stolicy. Tak głosują warszawiacy.