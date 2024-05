Drastyczna decyzja arcybiskupa! Będzie oddawał parafie? Chodzi o liczbę księży

Poznań. Arcybiskup Gądecki odda parafie zakonnikom?

Zmniejszająca się liczba księży zmusza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, do szukania nowych rozwiązań, by zapewnić wiernym duszpasterską opiekę - informuje serwis poznan.wyborcza.pl. Już w poprzednich latach hierarcha przekazał wybrane parafie zgromadzeniom zakonnym, w wyniku czego do Grodziska Wielkopolskiego trafili filipini, do Szamotuł - franciszkanie, a do Leszna - salezjanie. Ten sam los spotkał w 2022 r. trzy parafie z aglomeracji poznańskiej.

Z kolei w tym roku kościół na osiedlu Główna w Poznaniu mają przejąć werbiści - od 1 sierpnia proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP będzie ks. Damian Piątkowiak. Dalsza część tekstu poniżej.

Dwa miesiące temu pojawiła się informacja, że proboszcza chcą przenosić, wierni chcieli protestować. Ale szybko się okazało, że ze względu na problemy personalne w archidiecezji, parafia przejdzie do zakonu. Wtedy ludzie już odpuścili, bo to nie miało sensu – powiedział serwisowi poznan.wyborcza.pl jeden z miejskich radnych.

Jeden proboszcz, kilka parafii

Oddawanie parafii to niejedyny sposób na radzenie sobie z brakami wśród księży. Kolejnym jest obejmowanie przez proboszczów więcej niż jednej parafii, choć u podstaw tego rozwiązania leżą również inne przyczyny.

- Pojawienie się zupełnie nowych zgromadzeń w archidiecezji, jak paulini czy redemptoryści, jest też związane z szukaniem różnorodności form duszpasterstwa. To szansa na wniesienie nowego ducha, sposobu myślenia oraz wymianę doświadczeń - wyjaśnia ks. Maciej Szczepaniak, rzecznik Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, którego cytuje poznan.wyborcza.pl.

W ub.r. w archidiecezji poznańskiej święcenia kapłańskie przyjęło 8 księży, wobec pięciu i sześciu we wcześniejszych dwóch latach.