Ogrzewanie drożeje, mieszkańcy szukają oszczędności

Gdy koszt ogrzewania zaczyna przerastać możliwości lokatorów, zaczynają oni szukać sposobów na zmniejszenie rachunków. Jedną z metod jest zakręcanie grzejników, by czujniki na nich zamontowane nie notowały zużycia, a co za tym idzie, nie naliczano opłat za dostawy ciepła. Okazuje się jednak, że to jest błąd, który może słono kosztować.

Wszystko z powodu przepisów, które dotyczą minimalnej temperatury w mieszkaniach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, musi ona zapewnić komfort cieplny wszystkich mieszkańców budynku i wynosić co najmniej 20 stopni Celsjusza, a w łazienkach 24 stopnie Celsjusza. Zakręcenie kaloryferów, a co za tym idzie, obniżenie temperatury w lokalu może mieć negatywny wpływ na równowagę cieplną budynku i być przyczyną nadmiernego wychłodzenia mieszkań, co z kolei prowadzi do zmniejszenia komfortu cieplnego i stanowi zagrożenie dla zdrowia.

Oszczędzanie może skończyć się mandatem

Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy i chcąc zaoszczędzić, zakręca grzejniki, nie tylko obniżając temperaturę u siebie, ale również w innych mieszkaniach. Poza tym może pojawić się zarzut "kradzieży ciepła", gdyż nieogrzewany lokal otrzymuje ciepło z innych mieszkań, w których trzeba zwiększać temperaturę.

Kwestię prawidłowego użytkowania centralnego ogrzewania regulują również regulaminy spółdzielni mieszkaniowych, które podchodzą do ministerialnego rozporządzenia bardzo poważnie - także w swoim własnym interesie, gdyż chodzi o stan techniczny budynków. Może się to skończyć karą finansową. Jak informuje Kancelaria LEGA ARTIS, do takiego przypadku doszło w Gdyni, gdzie lokatorka "wyziębiała" swoje mieszkanie, za co spółdzielnia ukarała ją mandatem w wysokości 500 złotych, argumentując to negatywnym wpływem obniżenia temperatury poniżej 16 stopni na innych mieszkańców i stan techniczny budynku. Podobny przypadek miał również miejsce w Łodzi, gdzie mieszkaniec wyłączył ogrzewanie w czterech pomieszczeniach, pozostawiając jedynie włączony grzejnik w kuchni. Skutek był taki, że spółdzielnia naliczyła mu opłaty za ciepło, które pobierał od sąsiadów. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego.

Jak prawidłowo oszczędzić na ogrzewaniu?

Jak zatem oszczędzać na ogrzewaniu? Jest wiele sposobów, by uniknąć wysokich rachunków. Wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe powinny inwestować w ocieplanie budynków i poprawę ich efektywności energetycznej. Sami mieszkańcy, poza utrzymywaniem odpowiedniej temperatury w mieszkaniu, mogą również zainwestować np. w wymianę okien na bardziej szczelne. Inwestycje, które mogą wydawać się na pierwszy rzut oka dość kosztowne, mogą się szybko zwrócić w postaci mniejszych kwot na fakturach.

