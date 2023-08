Takiego widoku nie ma w całej UE. Tylko garstka widziała Warszawę z tej perspektywy

Szukają go na lądzie i w wodzie, przeczesują każdy kąt. 16-letni Krzysztof Dymiński nadal nie wrócił do domu

Niesamowita panorama Warszawy z najwyższego wieżowca w UE. "Jak w Nowym Jorku"

Varso Tower, najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej, zdecydowanie zwraca na siebie uwagę. Ogromny budynek zupełnie odmienił centrum Warszawy. Varso Tower, którego budowa trwała dwa lata, ma 230 metrów wysokości do dachu, ale od ziemi do szczytu iglicy - aż 310 metrów, co czyni go najwyższym wieżowcem w całej Unii Europejskiej. Na szczycie w bliżej nieokreślonej przyszłości ma powstać taras widokowy dostępny dla zwiedzających, ale data jego otwarcia wciąż pozostaje owiana tajemnicą. - Taras jest jeszcze nieczynny dla szerokiej publiczności i my również nie możemy doczekać się aż będzie gotowy. Obsługą tak popularnego miejsca zajmie się doświadczony, międzynarodowy operator, który urządzi i wprowadzi się na najwyższe piętra oraz zadba o wrażenia, biletowanie i bezpieczeństwo licznych gości - informuje HB Reavis, wykonawca Varso Tower.

Na taras widokowy prowadzą windy, które wjeżdżają z prędkością 8 metrów na sekundę i rozciąga się z nich widok na zachodnią panoramę Warszawy. Przesiadając się z nich na pierwszym tarasie - na wysokości 205 metrów - do drugiej, przeszklonej windy, która będzie prowadziła pod samą iglicę na taras widokowy na wysokości 230 metrów będziemy widzieli centrum miasta oraz Wisłę.

Varso Tower: Najwyższy wieżowiec w UE

Varso Tower zdecydowanie zmienił centrum stolicy i dał nowe możliwości do obserwowania niezwykłej panoramy z nieznanej dotąd perspektywy. Widoki dosłownie zapierają dech w piersiach. Z góry można obserwować między innymi Pałac Kultury i Nauki w całej okazałości oraz najwyższe dotychczas wieżowce w centrum miasta - Mariott, Złotą 44 czy Warsaw Spire.

Warto zaznaczyć, że Varso Tower to najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej. W Europie wyższych jest tylko sześć wieżowców w Moskwie.