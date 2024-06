Lokalizacje na urlop

Te miejsca będą oblegane przez turystów w wakacje 2024. Rezerwacji jest już od groma

Wakacje już za chwilę, więc to tak naprawdę ostatni moment na to, by zaplanować sobie wycieczkę. W tym roku najprawdopodobniej spora część Polaków pozostanie w kraju. Gdzie jednak najchętniej będą wybierać się nasi rodacy? Serwis Nocowanie.pl wykonał analizy i wiadomo już, gdzie na ten moment padły rekordy pod względem rezerwacji. Na podium same zaskoczenia.