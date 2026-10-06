Teatr Capitol stał się pełnoletni i zaprasza na najgorętszy sezon ostatnich lat!

Informacja prasowa
2026-10-06 11:45

Już w październiku w repertuarze teatru pojawią się dwie premiery tylko dla dorosłych w ramach cyklu Capitol by Night. Na widzów czeka m.in. pikantny humor oraz reżyser, ukrywający się pod prowokacyjnym pseudonimem. Kim tak naprawdę jest Richard Dick?

Dwaj aktorzy na scenie Teatru Capitol. O pikantnych premierach dla dorosłych przeczytasz na SE.
Autor: Teatr Capitol/ Materiały prasowe Kim tak naprawdę jest Richard Dick?

18 lat na scenie to moment przełomowy. Teatr Capitol oficjalnie osiąga pełnoletniość, a to zobowiązuje do świętowania bez cenzury i z rozmachem! Z tej okazji warszawski teatr przygotował dla swoich widzów wyjątkową niespodziankę w ramach dobrze znanego cyklu „Capitol by night” – aż dwie komediowe premiery dedykowane wyłącznie widzom dorosłym: „Jak uszczęśliwić faceta” oraz „Casanova”.

– Capitol by Night to pomysł wywodzący się z najbardziej stylowych paryskich komedii, co samo w sobie świadczy o pikanterii tych spektakli. Bardzo długo przekonywaliśmy naszych wspaniałych reżyserów, żeby wystąpili pod pseudonimem, co także w Polsce jest ciekawym novum. Chyba jesteśmy prekursorem takich sztuk zabarwionych seksualnie i niezwykle się cieszymy, że te sztuki wreszcie zaistniały – podkreśla Anna Gornostaj, dyrektor Teatru Capitol.

Tajemniczy „Richard Dick” na krześle reżyserskim

Pierwszą z wyczekiwanych premier jest spektakl „Jak uszczęśliwić faceta”, wokół którego już teraz narosła atmosfera tajemnicy. Twórcy zapowiadają bezkompromisowy przewodnik po relacjach damsko-męskich, podszyty celną satyrą i ogromną dawką dystansu.

Samo nazwisko reżysera budzi jednak niemałe emocje – na afiszu widnieje tajemniczo brzmiący pseudonim Richard Dick. Kto stoi za tą humorystyczną prowokacją? W branżowych kuluarach głośno mówi się, że pod tym mrugnięciem oka do widza ukrywa się jeden z najbardziej cenionych i rozchwytywanych polskich reżyserów teatralnych ostatnich miesięcy. Czy to chęć zabawy formą, czy może artystyczny psikus z okazji 18. urodzin teatru? O tym dziennikarze i krytycy będą mogli przekonać się osobiście podczas specjalnego pokazu prasowego spektaklu „Jak uszczęśliwić faceta”, który odbędzie się w dniu 2 października o godz. 14:00.

„Capitol by night” – pikantnie, lecz z humorem 

Drugą premierową propozycją urodzinową jest „Casanova” – spektakl czerpiący z legendy największego uwodziciela wszech czasów, podany w nowoczesnej, lekkiej i niezwykle wciągającej formie. Tu za reżyserię odpowiada jeden z najbardziej znanych reżyserów teatralnych, kryjący się pod pseudonimem „Tomasso Torre”. Oba tytuły idealnie wpisują się w filozofię cyklu „Capitol by night”, który od lat stanowi idealną odskocznię od codzienności, oferując dorosłym widzom wieczór pełen relaksu, uśmiechu i wyśmienitej gry aktorskiej. Poza potężną dawką emocji, na każdego widza czeka m.in. butelka Prosecco.

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