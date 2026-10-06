Jedyna taka jednostka w Polsce ujawniła, ile groźnych awarii usunęła z warszawskich ulic

Kim są drogowcy od zadań specjalnych

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie odpowiada za sieć dróg o łącznej długości około 800 kilometrów. Stały monitoring i natychmiastowe reagowanie na uszkodzenia nawierzchni czy infrastruktury to klucz do utrzymania bezpieczeństwa w stolicy. Zadanie to spoczywa na barkach Pogotowia Drogowego, które jest jedyną tego typu wyspecjalizowaną jednostką w Polsce powołaną do szybkiego usuwania awarii drogowych.

Tysiące zgłoszeń w jeden miesiąc

Wrzesień 2026 roku przyniósł drogowcom mnóstwo pracy. Pogotowie Drogowe otrzymało w tym czasie łącznie 5 661 zgłoszeń dotyczących problemów na stołecznych drogach i chodnikach. Zgłoszenia te najczęściej dotyczyły konkretnych utrudnień i usterek:

uszkodzeń nawierzchni jezdni oraz chodników,

niedziałającej sygnalizacji świetlnej,

awarii oświetlenia ulicznego,

uszkodzonego lub nieczytelnego oznakowania dróg.

Mieszkańcy i patrole na straży bezpieczeństwa

Szybkie wykrywanie problemów to zasługa nie tylko precyzyjnych kontroli, ale również samych warszawiaków. W ubiegłym miesiącu aż 3 735 zgłoszeń wpłynęło przez miejski system Warszawa 19 115. To pokazuje, jak ważna dla sprawnego działania służb jest współpraca z mieszkańcami stolicy. Pozostałe interwencje były efektem pracy samych drogowców. Pracownicy Pogotowia Drogowego podczas swoich codziennych objazdów miasta zaobserwowali i zgłosili 371 awarii.

Setki kilogramów asfaltu i bezpieczne skrzyżowania

Każde zgłoszenie wiąże się z weryfikacją i natychmiastowym działaniem w terenie. Tylko we wrześniu drogowcy zużyli 287 kilogramów masy bitumicznej do doraźnych napraw zniszczonej nawierzchni jezdni. Co najważniejsze, ekipy interwencyjne zabezpieczyły 53 awarie o charakterze krytycznym, które stwarzały bezpośrednie i poważne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

Bilans działań drogowych w 2026 roku

Podsumowanie września to także dobra okazja do spojrzenia na statystyki od początku roku. Dane zebrane do 6 października 2026 roku pokazują ogromną skalę działań warszawskiego Pogotowia Drogowego. Od stycznia do początku października odnotowano następujące wyniki:

44 117 zgłoszeń ogółem , które wpłynęły do warszawskich drogowców,

, które wpłynęły do warszawskich drogowców, 24 539 zgłoszeń przekazanych bezpośrednio przez mieszkańców za pomocą aplikacji i telefonu Warszawa 19 115,

przekazanych bezpośrednio przez mieszkańców za pomocą aplikacji i telefonu Warszawa 19 115, 5 762 usterki wykryte samodzielnie przez kontrolerów podczas codziennych patroli,

wykryte samodzielnie przez kontrolerów podczas codziennych patroli, 6 808 kilogramów masy bitumicznej wykorzystanej do łatania ubytków w jezdniach,

wykorzystanej do łatania ubytków w jezdniach, 692 zabezpieczone awarie o specjalnym zagrożeniu, które mogły doprowadzić do niebezpiecznych wypadków.

Stała obecność Pogotowia Drogowego na ulicach pozwala na bieżąco kontrolować stan infrastruktury. Dzięki temu warszawscy kierowcy, rowerzyści oraz piesi mogą liczyć na szybkie usunięcie nagłych niebezpieczeństw na drogach.