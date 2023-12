Tego nie rób przy konfesjonale! Ksiądz wylicza, jakie błędy popełniamy najczęściej

Rekolekcje adwentowe w Warszawie

Kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem w kościołach odbywają się rekolekcje adwentowe. Archidiecezja Warszawska podpowiada, w jakich terminach i gdzie można wziąć udział w rekolekcjach. Nieodzowną częścią przygotowań wiernych do przyjścia na świat Zbawiciela jest uczestnictwo w sakramencie pokuty. I chociaż formułki spowiedzi uczy się już dzieci w podstawówce, przed przystąpienie do I Komunii Świętej, to wiele osób zapomina, jak powinna wyglądać prawidłowa spowiedź.

Ksiądz wylicza, jakie błędy wierni popełniają przy spowiedzi

Na stronie parafii pw. św. Marii Magdaleny w Suchożebrach opublikowała wywiad z księdzem Mateuszem Szerszeniem CSMA. Duchowny wyjaśnia, jakie błędy przy konfesjonale popełniają wierni podczas spowiedzi. Jak się okazuje, najczęściej wiążą się one z niespełnieniem któregoś z pięciu warunków dobrej spowiedzi (rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie).

Z czego się spowiadać, a z czego nie? Czego nie robić podczas spowiedzi? Co zrobić, jeśli zapomniało się o zadanej na poprzedniej spowiedzi pokucie? Zobacz poniższą galerię zdjęć. Wszystko stanie się jasne!