Król „pełzaków” na czele swojej armii. Tłum im kibicuje, ludziom opadają ręce

Król „pełzaków” na czele swojej armii. Szalony trend dziwi i szokuje

Internet pełen jest dziwnych treści i generuje zjawiska, których często nie da się logicznie wytłumaczyć. Do taki z pewnością zaliczyć można czołganie się na czworaka w miejscach publicznych. Wariactwo zapoczątkował użytkownik TikToka o nicku „crawly_possessed”. Młody mężczyzna z bujną czupryną w charakterystycznej czerwonej puchowej kurtce znów bije swoimi filmami rekordy popularności. O ile jeszcze niedawno zaczynał od samotnego (nie licząc osoby, która go nagrywała) pełzania po galeriach, tak teraz ma wielu zwolenników. Jedno z ostatnich wideo przedstawia internetowego celebrytę który… jedzie na jednym ze swoich fanów. Tuż za nim podąża wielka grupa nastolatków. Oczywiście wszyscy na czworaka. Wideo do chwili publikacji artykułu zgromadziło blisko 100 tys. reakcji i 10 tys. komentarzy. Wśród tych ostatnich nie brakuje jednak negatywnych opinii. - ale czy ktoś mi może powiedzieć w jakim to jest celu? - pisze jeden z użytkowników popularnej aplikacji. - Nie sądziłam że w 2023 utrudnianie komuś pracy nadal będzie kogoś bawić – zauważa inny. Niektórzy są tym zbiorowym zachowaniem bardzo zaniepokojeni. - Mnie to nie śmieszy a wręcz przeraża – napisał kolejny. Serduszko obok tej wypowiedzi kliknęło ponad 1,5 tys. osób. A co wy o tym sądzicie?

Obejrzyjcie poniższe wideo i sami oceńcie w sondzie na końcu.