Szok!

Tłumy obcokrajowców chcą przylecieć do Warszawy. Zainteresowanie lotami wzrosło o 339 procent! Powód może zaskoczyć

Hiszpańska firma eDreams ODIGEO oszacowała, że zapotrzebowanie na loty do Warszawy w tegoroczne wakacje wzrosło aż o 339 procent względem zeszłego roku. Powód takiego zainteresowania wycieczkami do Polski wielu może zaskoczyć. Chodzi bowiem o to, że w sierpniu w Warszawie swój koncert zagra Taylor Swift!