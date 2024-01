Dramat bogatych z Warszawy. Muszę wydać na dziecko ćwierć MLN ZŁ

Co jej się stało?

Na to zjawisko zwrócili uwagę dziennikarze "Gazety Wyborczej", którzy podsumowali wydatki mieszkańców Warszawy, związane z wychowaniem dzieci. Jak się okazuje, posiadanie potomstwa wiąże się z ogromnymi wydatkami. Wysokie na tle reszty kraju zarobki nie zawsze są w stanie pokryć wszystkie koszty związane z edukacją i innymi zainteresowaniami. Nauka w prywatnej szkole, studia za granicą, pozalekcyjne zajęcia sportowe związane z grą w tenisa, golfa czy szermierką, wyjazdy na wakacje oraz inne rozrywki pochłaniają lwią część zarobionych pieniędzy. A bogaci rodzice chcą, by ich pociechy miały wiedzę, wykształcenie i umiejętności, które w przyszłości zaprocentują tym, że będą zarabiały jeszcze więcej. To po prostu inwestycja.

Ćwierć miliona na dzieci

Ile wydają zamożni warszawiacy na swoje dzieci? Kwoty mogą zaskoczyć. To nie tysiące czy dziesiątki tysięcy, ale często nawet setki tysięcy! Przykładem może być jeden z rozmówców "Wyborczej", który podliczył roczne wydatki związane z dziećmi na około ćwierć miliona złotych! Składają się na nie m.in. czesne za studia syna za granicą, wynajem mieszkania, bilety lotnicze. Nieco mniej kosztują młodsze dzieci, jednak to może się zmienić, gdyż również planują zagraniczne studia. To dużo, nawet jak na rodziców, którzy mają wysoko płatne posady.

Ile kosztuje wychowanie dziecka w Polsce?

250 tysięcy rocznie to ogromna kwota, zwłaszcza, że według szacunków Centrum im. Adama Smitha, niewiele więcej wynosi całkowity średni koszt wychowania dziecka w Polsce. Obecnie jest to już 300 tysięcy złotych od urodzenia do osiągnięcia pełnoletności, a ze względu na inflację, ta wartość może się szybko zmienić.