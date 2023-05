To będzie raj dla książkowych moli! Ruszają Targi Książki i Mediów VIVELO

Targi Książki i Mediów VIVELO na PGE Narodowym

To dziesiątki spotkań z pisarzami, poetami, podróżnikami, autorami książek o jedzeniu, życiu i twórcami beletrystyki. Ale także warsztaty dla rodziców, spotkania dla rodzin z dziećmi, atrakcje dla miłośników gier czy sztuki japońskiej (będą m.in. pokazy parzenia kawy czy nakładania kimona i absolutnie unikalna okazja do założenia stroju samuraja!). Okazja do zdobycia autografu i porozmawiania z ulubionym autorem. To kulturalna podróż, podczas której tradycyjna książka spotka się ze światem nowoczesnych technologii. Obok prezentujemy tylko kilka z wybranych atrakcji. Po szczegółowy program Targów Książki i Mediów VIVELO warto zajrzeć na stronę internetową www.targivivelo.pl.

Wybrane atrakcje Targów Książki i Mediów VIVELO

CZWARTEK (18 maja)

Godz. 12 - Ceremonia otwarcia

- Ceremonia otwarcia Godz. 12.45 - Spotkanie z ambasadorem Ukrainy (poprowadzi red. wicenaczelny „Super Expressu” Hubert Biskupski)

- Spotkanie z ambasadorem Ukrainy (poprowadzi red. wicenaczelny „Super Expressu” Hubert Biskupski) Godz. 11 - KICIA KOCIA zaprasza do zabawy. Monika Skikiewicz zapozna dzieci z maskotką Kici Koci, zaprosi do konkursów z nagrodami i do kolorowania książeczek. Wydawnictwo „Media Rodzina”

- KICIA KOCIA zaprasza do zabawy. Monika Skikiewicz zapozna dzieci z maskotką Kici Koci, zaprosi do konkursów z nagrodami i do kolorowania książeczek. Wydawnictwo „Media Rodzina” Godz. 11.30 - Jak nauczyć dzieci dobrze jeść? Spotkanie z autorkami Martą Kostka i Zuzanną Wędołowską. Wydawnictwo „Znak Emotikon”

- Jak nauczyć dzieci dobrze jeść? Spotkanie z autorkami Martą Kostka i Zuzanną Wędołowską. Wydawnictwo „Znak Emotikon” Godz. 12 - Spotkanie z Wiktorią Jasuwienas - modelka, influencerką, ale przede wszystkim żoną i mamą. Na TikToku i na Instagramie pokazuje swoje codziennie życie z perspektywy młodej mamy dwójki uroczych dzieciaków

PIĄTEK (19 maja)

Godz. 10.15 - Czytanie na dywanie. Dzieci górą! Spotkanie z autorką Sarą Ohlsson dla małych i dużych fanów rezolutnej Bułeczki Wydawnictwo „Dwie Siostry”

- Czytanie na dywanie. Dzieci górą! Spotkanie z autorką Sarą Ohlsson dla małych i dużych fanów rezolutnej Bułeczki Wydawnictwo „Dwie Siostry” Godz. 12 - Warsztaty „Jak powstaje książka” dla uczniów klas 7,8. Wydawnictwo „Mieta” Prowadząca - Agnieszka Trzeszkowska – Bereza

- Warsztaty „Jak powstaje książka” dla uczniów klas 7,8. Wydawnictwo „Mieta” Prowadząca - Agnieszka Trzeszkowska – Bereza Godz. 14.30 - Spotkanie z ilustratorką Agnieszką Zawadką i autorką Agnieszką Kulbat – panel o własnej promocji w social mediach. Beata Skrzypczak - @opowiemci oraz Marta Lis @pannafox Wydawnictwo „Mięta”

- Spotkanie z ilustratorką Agnieszką Zawadką i autorką Agnieszką Kulbat – panel o własnej promocji w social mediach. Beata Skrzypczak - @opowiemci oraz Marta Lis @pannafox Wydawnictwo „Mięta” Godz. 17 - „Wydarzyło się naprawdę – Najlepsi piłkarze świata”. Spotkanie z autorką Yvette Żółtowską-Darską poprowadzi red. Przemysław Ofiara

SOBOTA (20 maja)

Godz. 11 - „Jedz pysznie i chudnij”. Spotkanie z autorką Anną Zyśk. Wydawnictwo „Pascal”

- „Jedz pysznie i chudnij”. Spotkanie z autorką Anną Zyśk. Wydawnictwo „Pascal” Godz. 13 - Spotkanie z autorem Remigiuszem Mrozem. Wydawnictwo „Filia”

- Spotkanie z autorem Remigiuszem Mrozem. Wydawnictwo „Filia” Godz. 13.30 - TikTok BookClub i Maddie Pawłowska „the booktok deal” Inicjatywa stworzona przez książkoholików dla książkoholików. Grupa zaangażowanych booktokerów, którzy kochają książki oraz rozmowy o nich. Klub książkowy przenieśli z sal do internetu. Co miesiąc spotykają się na TikTokowych i Instagramowych live’ach, żeby porozmawiać o książce. Wydawnictwo „Prószyński Media”. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Węsierska

- TikTok BookClub i Maddie Pawłowska „the booktok deal” Inicjatywa stworzona przez książkoholików dla książkoholików. Grupa zaangażowanych booktokerów, którzy kochają książki oraz rozmowy o nich. Klub książkowy przenieśli z sal do internetu. Co miesiąc spotykają się na TikTokowych i Instagramowych live’ach, żeby porozmawiać o książce. Wydawnictwo „Prószyński Media”. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Węsierska Godz. 15.30 - „Nowa fala reportażu” - Mariusz Szczygieł w rozmowie z Anną Goc, Katarzyną Chudzyńską - Szuchnik i Ewą Plutą

- „Nowa fala reportażu” - Mariusz Szczygieł w rozmowie z Anną Goc, Katarzyną Chudzyńską - Szuchnik i Ewą Plutą Godz. 16 - I Ty możesz zostać czarodziejem z Hogwartu. Warsztaty z Harrym Potterem, pokaz eksperymentów chemicznych inspirowanych czarodziejską sagą. Wydawnictwo „Media Rodzina”

Niedziela (21 maja)

Godz. 11 - Panel o Erneście Hemingwayu. Spotkanie z autorami Ewą Borówką, Agnieszką Wilgą, Markiem Cieślikiem „Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury”

- Panel o Erneście Hemingwayu. Spotkanie z autorami Ewą Borówką, Agnieszką Wilgą, Markiem Cieślikiem „Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury” Godz. 12.15 - Spotkanie z autorem Harry’m Whittakerem. Wydawnictwo „Albatros”

- Spotkanie z autorem Harry’m Whittakerem. Wydawnictwo „Albatros” Godz. 13 - Spotkanie z autorem Vincentem V. Severskim i Zdzisławem Raczyńskim. Wydawnictwo „Czarna Owca” poprowadzi red. Jan Złotorowicz

Kto pojawi się na Targach Książki i Mediów VIVELO?

i Autor: Jacek Kozioł, Przemysław Szyszka/Super Express

Dzięki najnowocześniejszej technologii zobaczymy Wisławę Szymborską recytującą swoje wiersze. O jej twórczości opowie m.in. Michał Rusinek. * niedziela (21 maja) godz.12.30

i Autor: Artur Hojny/Super Express

Katarzyna Bonda to autorka najbardziej poczytnych kryminałów ostatnich lat. Dziennikarka, scenarzystka i twórczyni powieści „Okularnik”, „ Pochłaniacz”, „Tylko martwi nie kłamią” czy „Kobiety w walizce” opowie o pracy i książkach na scenie głównej. * sobota (20 maja) godz. 14.30

i Autor: Piotr Grzybowski/Super Express

Ryszard Ćwirlej dziennikarz, pisarz, socjolog, autor m.in. „Tęczowej Doliny” wydanej w wydawnictwie Harde, przez krytyków uznawany za twórcę nowego gatunku literackiego – „kryminału neomilicyjnego” spotka się z Czytelnikami. * niedziela (21 maja) godz. 11

i Autor: Artur Hojny/Super Express

Katarzyna Grochola i Dorota Szelągowska będą rozmawiać o książkach i życiu. * niedziela (21 maja) godz. 15

i Autor: Tomasz Radzik/Super Express

Katarzyna Bosacka opowie co zrobić na „Obiad za mniej niż 5 zł na osobę”. * niedziela (21 maja) o godz. 12

i Autor: Tomasz Radzik/Super Express

Joanna Szczepkowska - aktorka, pisarka, autorka tomiku poezji „Miasto do wynajęcia” opowie o swojej twórczości. * niedziela (21 maja) godz. 10.15

i Autor: Jacek Marczewski/Super Express

Graham Masterton - brytyjski pisarz, mistrz horrorów, ale także autor powieści historycznych będzie niekwestionowaną gwiazdą Targów Książki i Mediów VIVELO. * sobota (20 maja) godz. 12.30

i Autor: źródło : www.illibraio.it

Toshikazu Kawaguchi to producent, dyrektor i dramaturg. Jego książka „Zanim wystygnie kawa” wygrała Grand Prize Drama Festival, gdzie została wystawiona jako sztuka teatralna. * niedziela (21 maja) godz. 14