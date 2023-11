To najwyższy kościół w Warszawie. Jego budowa kosztowała 220 mln zł

Warszawa. Świątynię otwarto w 98. rocznicę odzyskania niepodległości

Świątynia Opatrzności Bożej pierwotnie nie miała znajdować się w Wilanowie. Lokalizacja ta zmieniała się na przestrzeni lat. Pierwszym pomysłem było wybudowanie jej w pobliżu Łazienek Królewskich. Po odzyskaniu niepodległości obiekt chciano zbudować na Polu Mokotowskim.

Pomysł budowy powrócił pod koniec XX wieku. Jako lokalizację nowego kościoła wyznaczono pola Wilanowskie. Symboliczne wbicie pierwszej łopaty miało miejsce w 2002 roku, a jej budowa rozpoczęła się rok później. Uroczyste otwarcie świątyni miało miejsce 11 listopada 2016 roku. Budowa pochłonęła blisko ćwierć miliarda złotych.

Świątynia Opatrzności Bożej to najwyższy kościół stolicy. Jej wysokość wraz z krzyżem to aż 75 metrów. Do pokrycia kopuły zużyto blisko 30 ton miedzi, świątynia liczy około 3 tysiące metrów kwadratowych powierzchni. Ciekawostką dla wielu może być to, że we wnętrzu kaplicy złożono relikwie papieża Jana Pawła II.

Świątynia Opatrzności Bożej najgorszym polskim budynkiem. Została wybrana Makabryłą 2016!

Niestety, wielu mieszkańcom wygląd Świątyni Opatrzności Bożej nie przypadł do gustu – potwierdza to triumf w niechlubnym rankingu na najgorszy polski budynek, który ogłoszono w 2016 roku.

Świątynia krytykowana jest za wielkość i niedopasowanie do otoczenia. Budowla zdecydowanie góruje nad całym Wilanowem. Czytelnicy portalu „bryla.pl” zwrócili uwagę także na ogromny koszt budowy.