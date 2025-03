Nawet kojec dla psów jest większy niż to mieszkanie. Mikrokawalerka 8 mkw. do wynajęcia w Warszawie

Ogień wybuchł tuż przed godziną 22. O szczegóły zapytaliśmy strażaków. – O godz. 21.59 wpłynęło do nas zgłoszenie o pożarze. Na miejsce przyjechały 2 jednostki straży pożarnej. W chwili dojazdu obiekt był już spalony i po zawaleniu się. Podczas działań gaśniczych w pogorzelisku odkryto zwęglone zwłoki osoby. Nie wiemy, czy to mężczyzna, czy kobieta ani ile miała lat. Działania trwały do godz. 23.30 – powiedział „Super Expressowi” mł. kpt. Radosław Leśnik ze stołecznej straży pożarnej.

Sprawę bada już policja i prokuratura. – Ktoś zobaczył ogień z okna i zawiadomił służby. Na miejscu pracowała policja i straż pożarna. Prowadzimy czynności pod nadzorem prokuratury. Niezbędna będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa i ustalenie danych zmarłej osoby – mówi podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

FB: Tragiczny pożar kamienicy na Woli. Jedna osoba nie żyje