Tragedia na Mazowszu. Auto wjechało w tira. Nie żyją dwie osoby, jedna walczy o życie

Historyczny moment w Warszawie. Pierwszy tramwaj dojechał do Wilanowa

Dwie osoby zginęły w wypadku koło Grójca. Osobówka zderzyła się tam z tirem

Do dramatycznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek, 14 października, na DW nr 725 w miejscowości Trzylatków (pow. grójecki). Przed godz. 12:00 doszło tam do czołowego zderzenia osobowej toyoty z tirem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że osobówka z nieustalonych dotąd przyczyn nagle zjechała na przeciwległy pas ruchu i wbiła się w ciężarowe auto. Na miejscu zginęły dwie osoby, jedna w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala. Droga w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana.

Auto zostało doszczętnie zmiażdżone, tir wylądował w rowie

- Jedna osoba jest ranna, została przetransportowana śmigłowcem do szpitala - przekazała w rozmowie z RMF FM mł. asp. Agata Sławińska z KPP w Grójcu.

W wyniku wypadku osobowa toyota została niemal całkowicie zmiażdżona, a tir wjechał do rowu znajdującego się tuż przy drodze.

- Na miejscu akcji pracuje łącznie 5 samochodów pożarniczych (JRG Grójec x3, OSP Lipie, Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie) i 22 strażaków - przekazała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

Źródło: RMF FM, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu

GALERIA. Tragedia pod Warszawą. Auto zderzyło się czołowo z tirem. Nie żyją dwie osoby, jedna jest ciężko ranna. ZOBACZ ZDJĘCIA:

Tragiczny wypadek w Przeworsku, nie żyje 6-latek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.