Historyczny moment w Warszawie. Pierwszy tramwaj dojechał do Wilanowa

"No i dojechaliśmy do Wilanowa. Na razie tylko i wyłącznie tramwajem testowym bo jak państwo widzicie przez przez cały czas trwają na trasie prace, ale mamy nadzieję, że dosłownie za kilka tygodni ruszą już normalne tramwaje na tej trasie do Wilanowa" - mówił Rafał Trzaskowski

"Dziś pierwszy tramwaj – na razie pomiarowy – przejechał całą trasę do Miasteczka Wilanów, do krańca przy Branickiego. Już niebawem w ramach testów dojadą tu także Hyundaie. 🚃🚃🚃 Na razie testy. Jeśli jazdy próbne przebiegną pomyślnie, to pasażerowie dojadą do Wilanowa na przełomie października i listopada" - zapowiadają Tramwaje Warszawskie.