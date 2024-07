i Autor: ZDM

CO SIĘ STAŁO?!

Wypadek przy budowie tramwaju do Wilanowa. Ranny przechodzień w szpitalu! Dźwig uderzył w latarnię

Zuzanna Sekuła 7:44 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W środę, 30 lipca, przy budowie tramwaju do Wilanowa w Warszawie doszło do wypadku z udziałem przypadkowej osoby. Dźwig zahaczył o latarnię, a spadający klosz spadł prosto na przechodnia! Mężczyzna trafił do szpitala. Poznaj szczegóły wypadku w Warszawie.