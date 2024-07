Niedziela i 30-stopniowy upał. Robotnicy w pocie czoła pracują na budowie tramwaju do Wilanowa

Tramwaj do Wilanowa nie pojedzie we wrześniu

Tramwaj do Wilanowa nie pojedzie we wrześniu. "Dziś wykonawca, firma Budimex, ogłosił, że nie dotrzyma wielokrotnie deklarowanego terminu oddania trasy. Fakt, że to opóźnienie nastąpi wyłącznie z winy wykonawcy, nie jest szczególnie pocieszający i nie zdejmuje ze mnie obowiązku przeprosin - chciałbym Państwa w imieniu naszego miasta przeprosić" - przekazał Rafał Trzaskowski w czwartek. Powodem są błędy techniczne przy budowie torów.

Według zapowiedzi wykonawcy, opóźnienie ma wynieść ok. 8 tygodni. Prezydent Warszawy dodał, że to stołeczni inspektorzy z Tramwajów Warszawskich wykryli nieprawidłowości, a Budimex poniesie koszty napraw. "Jesteśmy po kolejnej turze rozmów z wykonawcą, którego zobowiązaliśmy do zmaksymalizowania wysiłków na rzecz szybkiego i rzetelnego zakończenia prac. Będziemy też wyciągać konsekwencje w związku z ostatnimi opóźnieniami" - dodał Trzaskowski. Czytaj dalej.

Robotnicy pracują na budowie w 30-stopniowym upale

Jak sprawdził "Super Express", budowa tramwaju do Wilanowa wre. W niedzielę, 21 lipca, robotnicy bez wytchnienia pracują w 30-stopniowym upale. Na zdjęciach z miejsca widać, że Budimex rozmowy z miastem wziął na poważnie.

Czy tramwaj do Wilanowa ruszy zgodnie z nowym terminem? Nie ulega wątpliwościom, że jeśli i tym razem wykonawca i miasto nie dotrzymają danego słowa, ponownie spadnie na nich fala krytyki.