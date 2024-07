Trasa Łazienkowska obchodzi 50-lecie. Uruchomiono zabytkowe linie. Zobacz, jak budowano najważniejszą trasę w Warszawie

Woda z wodociągu niezdatna do spożycia! Alert RCB na Mazowszu

Trasa Łazienkowska obchodzi 50-lecie

Trasa W-Z i Trasa Łazienkowska obchodzą kolejne urodziny. Dziś nikt nie wyobraża sobie Warszawy bez tych linii komunikacyjnych. Z okazji rocznicy otwarcia w niedzielę, 21 lipca, uruchomiono specjalne linie: tramwajową i autobusową. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Nowy wiadukt już prawie gotowy! Trasa Łazienkowska jak nowa

"W 75. rocznicę otwarcia trasy tramwajowej przez most Śląsko-Dąbrowski i tunel pod Starym Miastem na tory wyjadą zabytkowe tramwaje. Obsłużą one specjalną linię W-Z. Ta ruszy z pętli Ratuszowa-ZOO, a następnie przejedzie mostem Śląsko-Dąbrowskim, aleją „Solidarności” i Wolską do Cmentarza Wolskiego. Podczas przejażdżki będzie można podziwiać wagony, które pamiętają początki Trasy Wschód-Zachód, a na pokładzie obecni będą konduktorzy i konduktorki, którzy rozdadzą podróżnym pamiątkowe bilety.

Z kolei 50 lat po otwarciu Trasy Łazienkowskiej, ponownie przejadą nią berliety, peerki i ikarusy. Specjalna linia autobusowa Ł wyruszy z ronda Wiatraczna przez most Łazienkowski i aleję Armii Ludowej do Pomnika Lotnika" - zapowiedział urząd dodając, że obsługę konduktorską zapewnią członkowie Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie.

Przejazd specjalnymi liniami jest bezpłatny.

Jak powstawała Trasa Łazienkowska?

Budowa Trasy Łazienkowskiej i mostu przez Wisłę rozpoczęła się pod koniec lat 60., jednak ze względów finansowych prace zostały wstrzymane. Wznowiono je w 1971 roku i trwały trzy lata. Trasa została oddana do użytku w lipca 1974 roku. Przejrzyj galerię i sprawdź, jak wyglądała budowa Trasy Łazienkowskiej.