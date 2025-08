81. rocznica Powstania Warszawskiego. Gwiazdy sportu upamiętniły bohaterów. Piękna akcja

W 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego gwiazdy polskiego sportu dołączyły się do obchodów w całym kraju. Wielu uznanych sportowców wzięło udział w pięknej akcji z okolicznościową koszulką na cześć bohaterów. Ta akcja cieszyła się szczególnym zainteresowaniem naszych wojowników - między innymi ikony KSW Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego. Dołączyły się do niej także największe nazwiska polskiego boksu - były mistrz świata w kategorii bridger Łukasz Różański, pretendent do tytułu w wadze ciężkiej Mariusz Wach i pretendent z niższych wag Maciej Sulęcki. Powstańców upamiętniono jednak nie tylko w formie koszulek.

Mike Tyson wybuchł po pytaniu o Powstanie Warszawskie! Padły wulgaryzmy, legenda boksu nie wytrzymała

Szpilka, Najman, Legia i inni pamiętają o powstańcach

W dzisiejszych czasach równie ważne są po prostu media społecznościowe. W nich hołd bohaterom oddali Artur Szpilka i Marcin Najman w okolicznościowych wpisach. Były pięściarz opublikował specjalną powstańczą grafikę, a "El Testosteron" postawił na historyczne zdjęcie z czasu powstania.

Jak co roku 1 sierpnia jest wyjątkowym dniem dla całej Warszawy - w tym będącym największym klubem w mieście Legii. Legijne osoby od rana upamiętniały powstańców - delegacja klubu oddała im hołd w miejscach pamięci, a w mediach społecznościowych Legii pojawił się specjalny wpis. Polskie gwiazdy piłkarskiej sekcji - Rafał Augustyniak, Artur Jędrzejczyk, Bartosz Kapustka, Kacper Tobiasz i Paweł Wszołek - również wzięły udział w akcji z koszulką. Podobnie jak mający przeszłość w Legii obecny kapitan Pogoni Szczecin - Kamil Grosicki. Wszystkie wspomniane gesty znajdziesz w poniższej galerii.