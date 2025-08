Kremy jego słabością? 35-latek z Ukrainy okradał drogerie w Warszawie! Grozi mu do 5 lat więzienia

Kremy zamiast zakupów? 35-latek okradał drogerie

35-letni obywatel Ukrainy miał nietypowy sposób na zaopatrzenie się w kosmetyki. Jak informuje stołeczna policja, mężczyzna regularnie odwiedzał drogerie, skąd wynosił kremy do pielęgnacji twarzy, nie płacąc za nie. Jego działanie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu, co ostatecznie doprowadziło do zatrzymania.

„Przychodził do drogerii nie żeby kupić, a ukraść kremy do pielęgnacji. Wybryk zatrzymanego 35-latka naraził sklep na straty powyżej 2500 zł. Jego wizyty w drogerii zarejestrowały kamery monitoringu i nie było żadnych wątpliwości, że mężczyzna nie płacił za towar tylko go kradł” – relacjonuje asp. Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Zatrzymanie i zarzuty

Po zatrzymaniu, policjanci przeprowadzili z mężczyzną niezbędne czynności. Jak informuje policja, obywatel Ukrainy usłyszał zarzut kradzieży, który jest kwalifikowany z art. 278 § 1 Kodeksu karnego.

„Wczoraj dochodzeniowcy z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zajęli się sprawą i 35-latni obywatel Ukrainy usłyszał zarzut kradzieży tj. art 278§1kk. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” – dodaje asp. Małgorzata Gębczyńska.

Za kradzież grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd.