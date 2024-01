Ksiądz obrzydliwie wykorzystał pięć nastolatek. Ścigają go listem gończym!

Nie żyje wiceprezes klubu sportowego Mariusz Ostaszewski. Zginął w wypadku

O śmierci dowiadujemy się z poruszającego wpisu. - Z wielką przykrością i pogrążeni w żałobie zawiadamiamy o tragicznej śmierci wiceprezesa Klubu Sportowego Wisła Jabłonna, jednego z współzałożycieli Klubu, a także koordynatora Akademii Wisły ś.p. Mariusza Ostaszewskiego – czytamy.

W sprawie głos zabrał również prezes klubu. - Klub Sportowy Wisła Jabłonna z przykrością informuje, że w dniu 18.01.2024 zginął tragicznie w wypadku samochodowym Mariusz Ostaszewski. W 1997 roku był jednym z założycieli klubu w jego obecnej formie. Przez cały czas był członkiem Zarządu KS Wisła, przez wiele lat był podstawowym zawodnikiem i kapitanem drużyny seniorów naszego Klubu, a w ostatnich kilku latach spełniał się jako trener drużyn młodzieżowych, odnosząc z nimi wiele sukcesów. Bardzo lubiany przez młodych zawodników. Piłka nożna była jego pasją, której poświęcał wiele czasu. Wspaniały organizator i kolega. Miał jeszcze wiele pomysłów do zrealizowania…. Niestety widocznie gdzieś indziej był bardziej potrzebny. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Spoczywaj w spokoju - powiedział Prezesa Klubu Sportowego Wisła Jabłonna Krzysztof Biernat.

Na razie nie znamy przyczyn wypadku. W sprawie prowadzone jest policyjne dochodzenie. - Legionowscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło wczoraj około godz. 15 na drodze wojewódzkiej 630 na terenie gminy Jabłonna. Wypadek zauważył przejeżdżający tą trasą, będący w czasie wolnym od służby policjant Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusz wezwał na miejsce służby, a następnie wraz z innymi świadkami zabezpieczał miejsce zdarzenia oraz udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 47-latek kierujący audi z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z pojazdem ciężarowym, którym kierował 44-latek. Kierowca audi został przewieziony do szpitala, niestety lekarzom nie udało się uratować jego życia - przekazała kom. Justyna Stopińska z policji w Legionowie.