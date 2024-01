Tiktoker zakpił z kierowców. Wjeżdżają do Warszawy, a tu wita ich Bydgoszcz. O co tu chodzi?

Warszawa. Tragedia w centrum. Człowiek spadł z 11. piętra, zginął na miejscu

Nie wiemy dokładnie co wydarzyło się w środku nocy. W pewnej chwili u zbiegu Twardej i Emilii Plater zaroiło się od służb. Przed wejściem do klatki schodowej policja rozstawiła niebieski parawan. Nie znamy szczegółów tego zdarzenia, jednak wszystko wskazuje na to, że ktoś zdecydował się na desperacki krok. To kolejna zupełnie niepotrzebna śmierć w naszym mieście.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: