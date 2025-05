Tragedia w Długosiodle. Volkswagen zmiótł rowerzystkę z drogi, potem dachował. Nie żyje 70-latka

Do tego tragicznego wypadku doszło we wtorek (14 maja) około godziny 8.50. Jak informuje policja, wszystko rozegrało się na ulicy Królowej Jadwigi w Długosiodle. To właśnie tam, na pozornie bezpiecznym, prostym odcinku drogi, doszło do dramatu. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy policji w Wyszkowie wynika, że 51-letnia kobieta kierująca samochodem marki Volkswagen nagle straciła kontrolę nad swoim pojazdem. W tym samym kierunku poruszała się 70-letnia rowerzystka. Volkswagen z dużą siłą uderzył w nią, a następnie, zjechał z drogi i zakończył jazdę dachowaniem.

Kierująca volkswagenem, mimo groźnie wyglądającego dachowania, nie odniosła poważniejszych obrażeń. Inaczej było w przypadku jej 73-letniej pasażerki oraz potrąconej rowerzystki. Obie kobiety wymagały natychmiastowej interwencji medycznej i zostały przetransportowane do szpitala. Niestety, dla jednej z nich pomoc przyszła za późno.

Koszmarny wypadek w Warszawie! Zderzyły się trzy pojazdy. Reanimacja kierowcy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

70-letnia cyklistka zmarła w szpitalu. Policja bada przyczyny tragedii w Długosiodle

Obrażenia, jakich doznała 70-letnia rowerzystka w wyniku śmiertelnego potrącenia w Długosiodle, okazały się niezwykle ciężkie. Mimo wysiłków lekarzy, życia kobiety nie udało się uratować. Zmarła w szpitalu, pozostawiając w żałobie rodzinę i bliskich. Pasażerka volkswagena, 73-letnia kobieta, również doznała obrażeń i przebywa pod opieką medyczną. Na miejscu wypadku przez wiele godzin pracowali policjanci z wydziału ruchu drogowego oraz grupa dochodzeniowo-śledcza. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady, wykonywali oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdów, a także przesłuchiwali świadków. Wszystkie te czynności mają na celu dokładne zrekonstruowanie przebiegu wypadku i ustalenie jego bezpośrednich przyczyn. Jak poinformowała podkom. Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, „wyszkowscy policjanci, pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniać dokładne okoliczności, tego tragicznego w skutkach wypadku”.