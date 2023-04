Tragiczna wiadomość. Nie żyje Posejdon. „Biegaj po zielonych pastwiskach”

Warszawa: Powiedział, że podłożył bombę i będzie strzelał do ludzi. Policja: „To nie były ćwiczenia”. 35-latek zatrzymany

Smutna wiadomość pojawiła się na Facebooku we wtorek, 18 kwietnia. - W dniu dzisiejszym 18.04.2023r., odszedł od nas po 8 latach służby funkcjonariusz POSEJDON miał 13 lat. Biegaj wolny po zielonych pastwiskach… - napisali zdruzgotani funkcjonariusze z jednostki K-9. Post doczekał się wielu komentarzy. - Przyjaciele przyjmijcie najszczersze wyrazy współczucia – napisał jeden z użytkowników portalu społecznościowego. - Kilometry przejechane z Tobą zapadną mi w pamięci na długie lata. Żegnaj Posek, szkoda że nie mogłem z Tobą być do końca – pożegnał zwierzęcego funkcjonariusza inny.

W 2022 r. w stołecznej policji służyły 22 konie. Część z nich służy podczas zabezpieczania imprez masowych o wysokim stopniu ryzyka. Pozostałe służą podczas patroli o mniejszym ryzyku. Koń, który trafia do policyjnej służby, przechodzi dwuetapowe szkolenie. Pierwsze trwa minimum 6 miesięcy. Po jego zakończeniu testuje się sprawność użytkową konia, a następnie wystawia ocenę. Pozytywna oznacza wydanie atestu pierwszego stopnia, czyli dokumentu potwierdzającego jego zdolność do wykonywania zadań, do których został wyszkolony. Negatywna może skutkować nawet wycofaniem konia ze służby w Policji.