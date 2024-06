ZOBACZ MAPY

Tramwaj do Wilanowa. Jak pojadą tramwaje i autobusy? Ruszają konsultacje społeczne

sz 14:16 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Już niedługo do użytku zostanie oddana nowa trasa do Wilanowa. To ponad 7 km nowego torowiska. Otwarcie zmieni sieć Warszawskiego Transportu Publicznego. Miasto Warszawa wyszło z propozycją nowych tras tramwajów i autobusów. Wkrótce Warszawiacy mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych, by uzgodnić, które rozwiązania będą najlepsze. Poznaj szczegóły.