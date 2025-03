Tramwaje i parkingi zniknęły. Kolejny remont paraliżuje Warszawę. „To dramat”

Makabryczne odkrycie w Ostrowi Mazowieckiej. Zwłoki noworodka w reklamówce. Doszło do dzieciobójstwa?

W sobotę rozpoczęły się prace na wiadukcie al. Jana Pawła II nad linią kolejową. To oznacza, że aż do 25 maja nie pojedziemy tramwajem do centrum handlowego przy rondzie Radosława. Wyłączono kursowanie linii 28, a inne zmieniły swoje trasy. Remont obejmuje ponad kilometr torów na jednym z najbardziej obciążonych odcinków tramwajowych w stolicy: w szczycie przejeżdża tu aż 60 tramwajów w jedną stronę.

Zakres prac obejmuje demontaż starych szyn, prefabrykowanych płyt podbudowy i wykonanie nowej hydroizolacji obiektu. Po zakończeniu tych robót zostaną ułożone nowe płyty, szyny i urządzenia dylatacyjne. Całość konstrukcji zostanie wzmocniona specjalnymi żywicami, co ma poprawić trwałość torowiska na kolejne dekady. Jednak zanim to nastąpi, mieszkańcy i kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Największym problemem, z którym muszą borykać się mieszkańcy to brak miejsc parkingowych. Przez remont i konieczność wyznaczenia buspasa na ul. Broniewskiego zlikwidowano kilkadziesiąt miejsc postojowych. – To największy problem, z którym mieszkańcy okolicy muszą się borykać – mówi pani Barbara (86 l.), która codziennie pokonuje ten odcinek w drodze na rehabilitację. – Myślę, że wszystko jest dobrze oznaczone, ale bez parkingów to dramat! − dodaje.

Zarząd Dróg Miejskich nie zostawia kierowcom złudzeń. – Jeżeli ktoś nie może parkować pod domem, powinien złożyć wniosek o drugi abonament – mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.

Tymczasem Tramwaje Warszawskie podkreślają, że wszystko zostało zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem. – Informowaliśmy mieszkańców, że dla zachowania sprawnej komunikacji zastępczej musieliśmy wyznaczyć buspas i czasowo usunąć miejsca postojowe – tłumaczy Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy spółki. – Wszystkie miejsca wrócą po zakończeniu prac − dodaje.

Zmiany w organizacji ruchu. Wprowadzili linie zastępcze i uzupełniające

Zmiany w ruchu są ogromne. Nie kursują tramwaje 28, a 16, 17, 22, 24, 27 i 33 zmieniły trasy. Wprowadzono linie zastępcze Z17 i Z33 oraz tramwaje uzupełniające 71, 73 i 78. Autobusy na ul. Broniewskiego zyskały buspas, ale kosztem dalszych miejsc parkingowych.

Nowa organizacja ruchu dotyczy również kierowców. Na wiadukcie al. Jana Pawła II zajęte zostały przylegające pasy jezdni, co sprawia, że ruch odbywa się teraz węższym korytarzem. Od ronda Radosława do placu Grunwaldzkiego dostępne są tylko dwa pasy w każdą stronę. Na skrzyżowaniach z ul. Braci Załuskich i Krasińskiego wprowadzono tymczasową sygnalizację świetlną.

