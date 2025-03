CO SIĘ STAŁO?

Trzaskowski zajrzał do metra. Prezydent wpadł do Warszawy w przerwie kampanii na prezydenta kraju

Prezydent Warszawy odwiedził plac budowy przy ul. Lazurowej na Bemowie, gdzie trwają prace nad ostatnim etapem budowy drugiej linii metra. – Przed nami dosłownie ostatnia prosta, jeżeli chodzi o drążenie tuneli. Zostało pół kilometra i prace zakończą się w maju. Mam nadzieję, że w przyszłym roku mieszkańcy już skorzystają z trzech nowych stacji – zapowiedział Rafał Trzaskowski.

Oprócz stacji Lazurowa w budowie znajdują się również stacja Chrzanów i Karolin. Tunele między budowaną stacją Lazurowa a Bemowo drażą dwie potężne siostry: Anna i Krystyna. Tarcze TBM ryją pod ziemią dwie biegnące obok siebie nitki, którymi zgodnie z zapowiedziami już w 2026 r. roku pojadą pociągi podziemnej kolejki. Mają do pokonania ostatnie 500 metrów.

Za stacją Karolin powstaną podziemne tory dojazdowe do budowanej „sypialni pociągów” – Stacji Techniczno-Postojowej Karolin na granicy z miejscowością Mory. Prezes Metra Warszawskiego Jerzy Lejk zdradził najnowszą koncepcję, że to tu mogłaby się znaleźć baza dla pociągów trzeciej linii. Wcześniej mówiło się, że „noclegownia” dla trzeciej nitki na Gocław (prezydent zapowiada przetarg na przyszły rok) byłaby właśnie na Pradze-Południe w rejonie Olszynki Grochowskiej. - Z racji możliwości technicznych, które zostaną stworzone na Karolinie, będzie można zrezygnować ze stacji technicznej na Pradze. A to zmniejszy koszty budowy trzeciej linii - zwraca uwagę Jerzy Lejk.

