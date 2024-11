Trzy nowe parki w Warszawie. Największy będzie miał aż 13 hektarów

Trzy nowe parki w Warszawie

W Warszawie powstają trzy nowe parki: na Ursynowie, Mokotowie i Białołęce. Największy z nich będzie miał 13 hektarów.

Park linearny nad Południową Obwodnicą Warszawy

"Park nad POW na Ursynowie jest ważnym korytarzem ekologicznym o znaczeniu ogólnomiejskim. Połączy on tereny Skarpy Warszawskiej z Lasem Kabackim i Parkiem im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Łączna powierzchnia nowego parku to 12,5 ha" - przekazuje ratusz.

Prace już ruszyły między ul. Stryjeńską i al. KEN. Miasto zasadzi 330 drzew, w tym m.in. dęby szypułkowe, klony zwyczajne czy graby pospolite. Niektóre z nich już zostały posadzone, a w najbliższych tygodniach przybędzie kilkadziesiąt kolejnych. Planowane jest też zasadzenie łącznie 3,5 tys. krzewów. Niektóre z nich – cisy, kaliny, irgi, lilaki, ligustry, wierzby i jaśminowce już zdobią część terenu.

W strefie rekreacyjnej pojawił się wielki miś, znany z herbu Ursynowa oraz inne urządzenia do zabawy. Wykonawca zamontował podświetlaną fontannę i zrealizował ogród deszczowy z pomostem.

Pierwszy fragment parku oddany będzie wiosną 2025 r., a z całego terenu będzie można korzystać w 2026 r. Koszt całej inwestycji to 42 miliony złotych.

Park linearny przy ul. Suwak

"Park linearny powstaje na 2 ha obszarze silnie zurbanizowanej dawnej dzielnicy przemysłowej, która szybko zmieniła się w centrum biznesowe. Prace trwają wzdłuż linii kolejowej, na terenie dawnych bocznic. Z założenia park ten ma być oazą naturalnej zieleni w silnie zurbanizowanym otoczeniu oraz miejscem wypoczynku dla mieszkańców i pracowników dzielnicy biurowej" - czytamy.

Plan? Ma być zielono i ekologicznie, z zachowaniem możliwie największej ilość istniejącej zieleni i maksymalnie dużej powierzchni biologicznie czynnej. Pomogą w tym rośliny stanowiące pożytek dla zwierząt. Dodatkowo układ alejek spacerowych wkomponowano w istniejący drzewostan. Dla wszystkich znajdzie się miejsce. Do dyspozycji spacerowiczów znajdzie się 60 ławek, 12 leżaków i 6 hamaków.

Budżet inwestycji wynosi 4,8 mln zł, a jej zakończenie planowane jest jeszcze w tym roku.

Park Żerański

"Park Żerański powstaje na Białołęce, na zachodnim nabrzeżu Kanału Żerańskiego – od ul. Modlińskiej do ul. Płochocińskiej. Jest to zdegradowany, w znacznej mierze poprzemysłowy teren. Zagospodarowanie parku będzie nawiązywało do przemysłowego charakteru terenu – nieukończonego portu rzecznego oraz zakładów prefabrykacji budowlanej" - brzmi dobrze, prawda? To nie koniec.

Mieszkańcy do dyspozycji będą mieć: bulwar, pawilon usługowy z funkcją gastronomiczną, pomosty, miejsca wypoczynku i relaksu, sportu oraz zabawy. Wykonano już ok. 30 proc. nawierzchni mineralnych i większość podbudów pod ciągi komunikacyjne. Zakończono montaż parku linowego, a obecnie trwają prace nad placem dla zabaw dla dzieci.

Koszt inwestycji to niemal 56 milionów złotych i obejmie teren 13-hekatarowy teren. Zakończenie pierwszego etapu prac planowane jest na II kwartał 2025 r.