Trzy ofiary śmiertelnych wypadków! Czarna seria na mazowieckich drogach

Trzy ofiary śmiertelnych wypadków! Katastrofalna sobota na mazowieckich drogach

Seria nieszczęść zaczęła się po godz. 17. Na dk 19 w miejscowości Rzewuszki w pow. łosickim 59-letni motocyklista zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem ciężarowym. W wyniku odniesionych obrażeń ciała motocyklista zginął na miejscu.

Godzinę później na drodze wojewódzkiej nr 627 w Ostrołęce 35-latek kierujący daewoo lanosem z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu wprost pod prawidłowo jadącego tira. Kierowca lanosa zmarł w trakcie transportu do szpitala.

Ok. 20.30 w Siedlcach osobowa honda roztrzaskała się w zderzeniu z taksówką. - Na prostym odcinku drogi gminnej w terenie zabudowanym 26-letni kierowca hondy stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się bokiem z taksówką" – poinformowała Polską Agencję Prasową w niedzielę (30 czerwca) rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska.

W środę (26 czerwca) przed południem samochód ciężarowy roztrzaskał w Elżbietowie osobowego hyundaia. Z auta zostały strzępy, a zakleszczonego we wraku kierowcę ratować musieli strażacy. Udało się go wydobyć z rozbitego auta. Mężczyzna pilnie trafił do szpitala. 3 lata temu doszło tu do koszmaru, który wstrząsnął Polską. Życie straciło 5 osób, w tym troje małych dzieci.