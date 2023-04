Budowa nowego osiedla zatka ulice? Mieszkańcy proszą o pomoc

Nawet Niemcy je likwidują, a Warszawa... chce wprowadzić. Kierowcy wściekną się jak nigdy dotąd. Czy da się to zatrzymać?

Wyburzą siedzibę Europol Gazu i postawią bloki mieszkalne

W styczniu 2023 roku Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wydało zgodę na rozbiórkę nieukończonego biurowca Europol Gazu przy Literackiej 7 i jednocześnie wydało zgodę na budowę tam dwóch bloków z parkingiem podziemnym na 500 aut. W inwestycji dewelopera Dom Development ma zamieszkać około 1000 osób. Teren będzie uporządkowany, zielony i nowoczesny. Pobliscy mieszkańcy się cieszą, bo niedoszły „gazowy pałac” przestanie szpecić okolicę, jednak mają pewne „ale”. - W okolicy są przedszkola, szkoły i żłobki. Już teraz w godzinach szczytu ulice są tu niewydolne i się korkują. Jak dołożymy tu jeszcze kolejne 500 samochodów to wszystko się całkowicie zatka – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Łukasz Jędruszuk, społecznik, który zmobilizował mieszkańców. - Przygotowaliśmy petycję do prezydenta miasta, burmistrza dzielnicy, dewelopera, GDDKiA i ZDM. Chcemy urządzenia właściwych połączeń komunikacyjnych, czyli wyjazdu na ulicę Maczka i na trasę S8, żeby odciążyć istniejący, niewydolny układ drogowy. Podpisało się do tej pory 314 osób, ale wciąż działamy – powiedział działacz.

Urzędnicy szukają rozwiązania

Jak udało się nam ustalić, urzędnicy z warszawskiego ratusza są chętni do współpracy. - W związku z niewystarczającą przepustowością ul. Literackiej, w celu zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej oprócz zjazdu na ul. Literacką należy zapewnić dodatkowy wjazd/wyjazd od strony ul. Maczka lub od strony ul. Broniewskiego bądź od strony trasy Armii Krajowej – stwierdził wiceburmistrz Bielan Włodzimierz Piątkowski. Podobny cel przyświeca również deweloperowi. - Jesteśmy w trakcie rozmów z właściwymi organami w celu uzgodnienia dodatkowego skomunikowania naszej inwestycji. Analizujemy różne warianty – stwierdziła Magda Kołodziejczyk, przedstawicielka Dom Development.

