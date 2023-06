i Autor: Policja

Unikajcie ich!

Tutaj tonie najwięcej ludzi. Nowe czarne punkty, w tych miejscach nie wchodźcie do wody!

Na Mazowszu przybyło niechlubnych czarnych punktów wodnych. W tych miejscach co roku w tragicznych okolicznościach tracą życie ludzie. Jak co roku służby przypominają, żeby dwa razy zastanowić się, zanim wejdziemy do wody miejscu, które może być śmiertelną pułapką.