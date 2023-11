Uciekł w kajdankach sprzed prokuratury i odjechał tramwajem. Denys Levchenko nadal poszukiwany

Agencja detektywistyczna z Wielkiej Brytanii poszukuje Krzysia. To, co powiedzieli, mrozi krew w żyłach

Do ucieczki doszło 18 kwietnia. Policjanci doprowadzili młodego mężczyznę do prokuratury na Ochocie, gdzie został przesłuchany. Po tym, ja k śledczy zakończyli swojąpracę, Denys Levchenko miał trafić spowrotem do aresztu. Tak się jednak nie stało. Podejrzany wyrwał się ekortującym go funkcjoanriuszom i zaczął uciekać. Zbiegowi udalo się zgubić obławę. Z nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" wynikało, że mógł odjechać tramwajem a potem się ukryć.

Ucieczka młodego Ukraińca postawiła na nogi służbny w całej dzielnicy. W akcję zaangażowanych było 200 funkcjonariuszy. Niestety, 24-latek ukrył się tak dobrze, że mimo obławy nie udało się go namierzyć. Kilka dni po ucieczce prokurarura wystawiła za nim list gończy. Ostatni znany adres zamieszkania poszukiwanego to Ząbki, ul. Powstańców. Levchenko mimo upływu kolejnych miesięcy pozostaje nieuchwytny.

Przypominamy rysopis poszukiwanego męźczyzny:

wzrost 180-185 cm,

szczupła budowa ciała,

włosy ciemne, krótkie,

broda ciemna, krótka.

Ostatni raz widziany był na warszawskiej Ochocie, ubrany w:

dres koloru szarego z czarnymi wstawkami,

szare buty sportowe z napisem „Nike”.

Jeśli posiadasz informacje o ukrywającym się przed organami ścigania 25-latku, niezwłocznie powiadom o tym policję. MOżna to zrobićanonimowo

pod całodobowymi numerami telefonu 47 723 93 50 lub 47 723 93 51 lub z funkcjonariuszami prowadzącymi sprawę 47 723 93 30, 47 72 393 03.

Informacje można również przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].