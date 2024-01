Ujawnili, ile naprawdę zarabia się w Biedronce w 2024. 9700 brutto to realne kwoty!

Zarobki w Biedronce 2024

Według danych dotyczących zarobków w Polsce, przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2023 roku wyniosło 7194,95 zł brutto, co daje ok. 5350 zł netto (czyli na rękę) przy zatrudnieniu na umowę o pracę. Z kolei minimalne wynagrodzenie za pracę w minionym roku wynosiło od 1 stycznia 3 490 zł brutto (2 709,49 netto) i 3 600 zł brutto (2 783,86 zł netto) od 1 lipca. W 2024 roku wynagrodzenie minimalne ma wzrosnąć dwukrotnie. Najpierw od 1 stycznia do kwoty 4 242 zł (około 3 221,98 netto), a następnie od 1 lipca do 4 300 zł (około 3 261,53 zł netto).

Jak te stawki mają się do rzeczywistych zarobków? Porównaliśmy je z zarobkami na stanowisku sprzedawca-kasjer rozpoczynający pracę w Biedronce. Według danych zamieszczonych na stronie dyskontu rozpoczynający pracę na kasie pracownik Biedronki zarobi od 4700 zł do 5350 zł brutto. Zarobki zastępcy Kierownika Sklepu wahają się w granicach 5300-7250 zł brutto miesięcznie na początek, zaś Kierownika Sklepu waha się w granicach 6700-9700 zł brutto.

Pracownicy z centrów dystrybucyjnych tej sieci zarabiają nieco więcej. Wynagrodzenie na stanowisku Magazyniera waha się w granicach 5050-7570 zł brutto.

Praca w Biedronce: benefity, dodatki

Miesięczne pensje w Biedronce to nie wszystko. Pracownicy zatrudnienie w tej sieci mogą liczyć również na dodatkowe benefity. Są to np. podwyżki stażowe po roku oraz 3 latach czy ponad 20 programów wsparcia dla pracowników i ich rodzin.

Szczegóły dotyczące zarobków w Biedronce znajdziesz w naszej galerii - KLIKNIJ W ZDJĘCIE PONIŻEJ