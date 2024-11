Ukradł samochod i zderzył się z BMW na trasie S8. 48-latek miał aż 3 promile

CO SIĘ STAŁO?

Wyszków. Pijany kierowca jechał pod prąd

W środę 6 listopada 48-letni kierujący skodą stworzył śmiertelne zagrożenie na trasie S8. Policjanci z Wyszkowa otrzymali zgłoszenie z którego wynikało, że mężczyzna jest pijany. Co chwilę zjeżdżał na przeciwległy pas ruchu. W końcu wjechał na wysepkę rozdzielającą pasy ruchu, a następnie uderzył w stojące na pasie do skrętu bmw.

Cud sprawił, że nie doszło do tragedii

Cudem nikt nie został ranny. Świadek kolizji natychmiast odebrał 48-latkowi kluczyki. Po przybyciu na miejsce policjanci zbadali sprawcę alkomatem - wykazał zawrotne 3 promile!

Jechał kradzionym samochodem

To nie był koniec. Na jaw wyszło, że zaledwie niecałą godzinę wcześniej ukradł samochód, którym się poruszał. Podkom.

Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie przekazała, że 48-latek trafił do policyjnej celi. Mężczyzna usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem do samochodu oraz kierowania w stanie nietrzeźwości, za które grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania pojazdami i wysoka kara finansowa. Nie uniknie też odpowiedzialności za szereg wykroczeń, których się dopuścił.