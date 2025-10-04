Utrudnienia w ruchu w sobotę 4 października: „Biegnij Warszawo” i „Maszeruję-Kibicuję”

W sobotę 4 października w Warszawie odbędą się popularne jesienne wydarzenia sportowe: „Biegnij Warszawo” oraz towarzyszące im „Maszeruję-Kibicuję”. Zawody wymuszą zamknięcie wielu ulic w centrum i na Pradze oraz wprowadzenie zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Ruch na trasach biegu i marszu będzie wstrzymywany stopniowo.

Trasy i harmonogram wydarzeń

Biegnij Warszawo: Start o godz. 12:00. Trasa prowadzi m.in. ulicami: Myśliwiecka, Rozbrat, Ludna, Solec, al. 3 Maja, most Świętokrzyski, Wybrzeże Szczecińskie, most Poniatowskiego, Al. Jerozolimskie, Nowy Świat, Świętokrzyska, Tamka, Kruczkowskiego, Rozbrat do mety na Łazienkowskiej.Maszeruję-Kibicuję: Start o godz. 12:15 z Myśliwieckiej. Uczestnicy przejdą m.in. ulicami: Górnośląska, Wiejska, Matejki, Al. Ujazdowskie, pl. Trzech Krzyży, Książęca, park Rydza-Śmigłego do Rozbrat, a stamtąd do mety przy Kanale Piaseczyńskim (al. Kusocińskiego).

Zmiany w organizacji ruchuGłówne zamknięcia tras nastąpią w godzinach 11:30–14:30.

Całodzienne zamknięcia i ograniczenia (od godz. 6:00/7:00)Od 6:00 do 18:00: zamknięta Myśliwiecka (od Szwoleżerów do ronda Sedlaczka).Od 7:00 do 18:00: zamknięta Łazienkowska.Zamknięcia na trasie biegu i marszu (od ok. 11:30 do ok. 14:30)Wloty ulic: Wjazdy ze wszystkich ulic bezpośrednio łączących się z trasami biegu i marszu zostaną zamknięte.Przejścia dla pieszych: Wszystkie zebry na trasie zostaną zamknięte. Przejście będzie możliwe tylko pod nadzorem policjantów lub służb porządkowych.Wybrzeże Kościuszkowskie / Dobra / Topiel: Wyjazd na Zajęczą możliwy tylko w prawo (w kierunku Dynasy).Wisłostrada: Brak możliwości skrętu w ul. Ludną.Smolna: Brak możliwości wjazdu na Al. Jerozolimskie.Al. 3 Maja: Brak możliwości skrętu w Kruczkowskiego i Solec.Most Świętokrzyski: Nieprzejezdna jezdnia w kierunku Pragi-Północ.