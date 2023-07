W halach znaleziono niebezpieczne składowiska chemikaliów. Zbiorniki leżały kilkadziesiąt metrów od domów

Kolejna letnia makabra. Wszedł do wody i już z niej nie wypłynął. Nie żyje 51-latek

Rojków. Nielegalne składowisko chemikaliów pod Warszawą

- Nieruchomość wynajęła legalnie firma Craft Chemical Group Sp. z o.o., która posiadała pozwolenie na działalność recyklingową. Na działkę zwieziono odpady, a firma rozpłynęła się we mgle. Z problemem została właścicielka nieruchomości. Prokuratura potwierdza, że odpady pochodzą z państwowej fabryki Nitro-Chem. w Bydgoszczy - czytamy w materiale dziennikarskm.

Pojemniki, które odnaleziono, tak zwane "mausery" stoją na zewnątrz, ale również były składowane w hali magazynowej. Na zdjęciach widać, że niektóre są spęczniałe, co może wskazywać an to, że w środku zachodzą procesy chemiczne. Warto wspomnieć, że pierwsze zabudowania w Rojkowie, znajdują się zaledwie kilkadziesiąt metrów od nielegalnego składowiska.

Informacje o śledztwie w sprawie potwierdziła dziennikarzom "onet.pl" prokuratura łódzka. Zarzuty postawiono 11 osobom - pracownikom firmy, którzy przywozili na miejsce pojemniki z odpadami.

Państwowa spółka Nitro-Chem z Bydgoszczy twierdzi, że nic nie wie o nielegalnym składzie odpadów.

