W niedzielę zamkną Wisłostradę dwa razy. Wielka próba przed defiladą w Warszawie

Warszawa. Defilada spowoduje zamknięcie Wisłostrady

Po raz kolejny z okazji Święta Wojska Polskiego wojskowa defilada przemierzy Warszawę. Zanim to jednak nastąpi, to w niedzielę rano, 11 sierpnia odbędzie się próba generalna. W związku ze zbliżającymi się obchodami Wisłostrada zostanie dwa razy zamknięta na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina.

Połączenia z Wisłostradą nie będą miały również: Trasa AK i most Grota-Roweckiego, aleja „Solidarności” i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego. Z ulicy Czerniakowskiej kierowcy pojadą tylko na Trasę Łazienkowską w stronę centrum lub na most Łazienkowski. Zamknięte zostaną także cztery przeprawy przez Wisłę.

Na wielu skrzyżowaniach ruchem będą kierowali policjanci, a na okolicznych ulicach staną znaki zakazu zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. Utrudnienia będą dotyczyły także pieszych i rowerzystów. W trakcie próby, a także samej uroczystości, policja i służby państwowe mogą zamknąć również inne ulice.

Wielka defilada wojskowa z okazji Święta Wojska Polskiego. Armia pokazała najgroźniejszą broń

W czasie transportu sprzętu i formowania parady zamknięty zostanie fragment Pułkowej, pomiędzy ulicą Wóycickiego a mostem Marii Skłodowskiej-Curie. Tak będzie w sobotę, 10 sierpnia, w godzinach 16:00-19:30 oraz w środę, 14 sierpnia, w godzinach 18:00-21:30.

Pozostałe zmiany w ruchu zostaną wprowadzone dwa razy:

od soboty, 10 sierpnia, od godziny 16:00 do niedzieli, 11 sierpnia, do godziny 11:00,

od środy, 14 sierpnia, od godziny 18:00 do czwartku, 15 sierpnia, do godziny 18:00.

W tym czasie będą zamknięte ulice:

Wisłostrada (obie jezdnie) od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego (zakaz zatrzymywania się),

jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa od mostu Łazienkowskiego do ulicy Gagarina,

Gwiaździsta od ulicy Podleśnej do Wisłostrady,

Krasińskiego od ulicy Czarnieckiego do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się, a z ulicy Gwiaździstej będzie można pojechać tylko w kierunku placu Wilsona),

Krajewskiego od ulicy Dymińskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego (zakaz zatrzymywania się),

Wenedów od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

Sanguszki od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

Mostowa i Boleść od Freta do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

Grodzka i Nowy Zjazd od alei „Solidarności” do Wisłostrady (zamknięty będzie także parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim),

Bednarska od ulicy Dobrej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

Karowa od ulicy Browarnej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

Lipowa od ulicy Browarnej do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie (zakaz zatrzymywania się),

Dobra od ulicy Karowej do Lipowej (zakaz zatrzymywania się),

Wiślana i Gęsta od ulicy Browarnej do Dobrej (zakaz zatrzymywania się),

Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a ulicą Jaracza (zakaz zatrzymywania się),

Zajęcza od mostu Świętokrzyskiego do ulicy Dobrej (zakaz zatrzymywania się),

Tamka od ulicy Dobrej do mostu Świętokrzyskiego (zakaz zatrzymywania się),

Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady,

Wilanowska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,

Górnośląska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,

Łazienkowska, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki przed Wisłostradą.

Objazdy poprowadzą ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Na lewym brzegu Wisły kierowcy jadący od strony Łomianek będą kierowani do ulicy Marymonckiej. Dalej pojadą ulicami: Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.